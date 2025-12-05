Após garantir vaga na final do ‘Dança dos Famosos’, Manu Bahtidão pede apoio da torcida do Pará

Faltando apenas três dias para a final do “Dança dos Famosos”, a cantora Manu Bahtidão aproveitou esta sexta-feira (5) para pedir o apoio dos paraenses a fim de conseguir a tão sonhada vitória no programa “Domingão com Huck”. A artista, que mora em Belém, foi classificada para a final junto com o seu professor Heron Leal neste domingo (30), após dançarem o ritmo da dança contemporânea.

“Galera, estamos passando aqui para avisar todo mundo que neste domingo é a final do ‘Dança dos Famosos’ e nós estamos participando. Nós estamos passando aqui para pedir o seu voto, que você, por favor, assista esse domingo e vote muito na gente pra sermos campeões e a gente levar esse título pro nosso Pará”, disse Manu Bahtidão ao lado de seu professor, em um vídeo exclusivo para O Liberal.

O Pará na final do “Dança dos Famosos”

A grande final do quadro “Dança dos Famosos” será exibida neste domingo (7), na TV Globo. Além de Manu Bahtidão e Heron Leal, outros famosos também garantiram vaga como finalistas na edição de 2025, sendo: a cantora Wanessa Camargo e o ator Silvero Pereira. Todos eles disputarão ao vivo qual será a dupla que melhor fará a coreografia e desenvoltura dos ritmos de valsa e samba.

Mas a cantora Manu Bahtidão não é a única representante do Pará que se classificou na final do quadro, a coreógrafa paraense Thais Sousa, que é professora de dança do ator Silvero Pereira, também está entre os finalistas do “Dança dos Famosos”. “Mais do que merecido vocês dois. Muito feliz o que vocês fizeram aqui! Entrega inacreditável”, elogiou o apresentador Luciano Huck à dupla de Thais e Silvero.

Na classificação da semifinal, a dupla formada por Thais Sousa e Silvero Pereira ficaram em primeiro lugar com o total de 266,2 pontos, e logo em seguida ficaram Wanessa Camargo e Diego Basílio em segundo lugar, somando 265,5 pontos. Já a terceira vaga ficou com Manu Bahtidão e Heron Leal, que avançaram com 265,4 pontos, apontando uma diferença de apenas oito décimos da dupla líder.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)