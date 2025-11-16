Capa Jornal Amazônia
Manu Bahtidão revela diagnóstico de autismo do filho e desabafa nas redes sociais

Cantora contou que o filho, de 9 anos, recebeu diagnóstico após anos de investigação

Hannah Franco
fonte

Manu Bahtidão relata diagnóstico de autismo do filho em vídeo (Reprodução/Instagram)

A cantora Manu Bahtidão revelou no último sábado (15) que seu filho Théo, de 9 anos, foi diagnosticado com autismo. A confirmação, segundo ela, ocorreu há duas semanas. O anúncio foi feito em um vídeo publicado no Instagram, no qual a artista compartilhou detalhes da trajetória até o fechamento do diagnóstico.

“Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu acho superimportante, sendo uma pessoa pública, uma mulher que fala para tantas pessoas aqui na minha rede social... Eu queria contar um pouco da minha história, do Théozinho e da nossa família, que foi a descoberta e o fechamento do diagnóstico de autismo do Théo”, afirmou.

No vídeo, Manu explica que o diagnóstico foi resultado de um processo longo. “Depois de anos investigando, para chegar no fechamento desse diagnóstico, que foi superdifícil, porque o Théo é diferente de outras crianças e apresenta sintomas diferentes dos tradicionais sintomas do autismo...”, disse. “Com isso, muita gente dizia que não era autismo... Demorou bastante para recebermos o diagnóstico, mas, enfim, ele chegou.”

Os primeiros sinais foram percebidos ainda quando Théo tinha um ano, como atraso no desenvolvimento da fala, a forma organizada de brincar com carrinhos e a maneira como cumprimentava as pessoas. A ecolalia, caracterizada pela repetição de palavras próprias ou de outras pessoas, também chamou atenção da cantora.

Manu contou que sentiu medo ao procurar respostas. “Eu tinha muito medo de procurar esse diagnóstico, eu acho que por falta de conhecimento mesmo, o medo de como tudo isso iria afetar a minha vida e a vida dele, o medo de como ele seria aceito e visto pela sociedade, pelo mundo. A gente que é mãe tem muito essa preocupação”, relatou.

Na legenda da publicação, a artista reforçou que não encara o diagnóstico como um rótulo. “O diagnóstico não é um rótulo, é um guia. É ele que permite que nosso filho tenha apoio, terapias certas e um ambiente acolhedor”, escreveu.

