O Liberal chevron right Cultura chevron right Música chevron right

Manu Bahtidão ousa em “Resenhão com Bahtidão” misturando pagode e sertanejo

Projeto reuniu celebridades da Dança dos Famosos

O Liberal
fonte

Manu Bahtidão cantou ao lado de celebridades globais (Walace Ximenes)

Sempre lançado novidades e projetos com produções especiais, Manu Bahtidão levou uma plateia global para apresentar seu novo projeto. Sem data para ser lançado, o um “Resenhão com Bahtidão” mostra um pouco da versatilidade da cantora em um ambiente bem carioca.

A gravação do projeto ocorreu em um espaço na Barra da Tijuca, bem na beira da praia.  Manu Bahtidão reuniu a família, alguns amigos, o elenco e produção do Dança dos Famosos, quadro do  Domingão com Huck,  da TV Globo. A artista optou por não usar palco, apenas uma estrutura de som., para que ela ficasse bem próxima dos convidados em formato de roda.

“Esse projeto foi inspirado no after do Dança, né? Eu pensei muito em fazer uma resenha com os meus amigos, me divertir e cantar com eles nessa terra maravilhosa, que é o Rio de Janeiro. Espero que o público aceite e curta muito essa minha versão no pagonejo.” compartilha Manu.

O espaço intimista, teve um repertorio que misturou pagode e sertanejo, com muitos e brindes e histórias entre uma música e outra. Manu gravou cinco faixas inéditas e regravou em pot-pourris. Inclusiva a escolha do setlist veio das canções que a artista mais gosta de ouvir e cantar quando está de folga. Como os sucessos de Bruno & Marrone, Alcione, Belo, Sorriso Maroto, dentre outros.

O “Resenhão com Bahtidão” ainda contou com a participação de Wanessa, que também faz parte da Dança dos Famosos. E por falar no quadro, Manu segue firme na disputa. Em uma nova etapa, a do mata-mata, a cantora fez parte do primeiro grupo e conseguiu 58.1 pontos, ficando em segundo lugar ao lado do professor Heron Leal.

A dupla dançou "Sorte que Cê Beija Bem", de Maiara e Maraisa, recebendo elogiou de todos os jurados, que destacaram o final da apresentação como um dos pontos altos da noite.
Neste domingo, 02, ela está no grupo que folga.
 

 

