Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

O quadro “Dança dos Famosos”, do programa Domingão com Huck, inicia neste domingo (7) uma nova etapa da competição. Os 14 participantes que restaram foram divididos em dois grupos, formados por sorteio. O Time A, que se apresenta nesta semana, conta com Allan Souza Lima, Álvaro, Luan Pereira, Lucas Leto, Manu Bahtidão, Nicole Bahls e Wanessa Camargo. Já o Time B terá as performances no próximo domingo (14), com David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz.

O ritmo escolhido para essa fase será o forró, mesmo estilo que será apresentado por ambos os grupos. Cada famoso dança em dupla com seu professor, definidos a partir da repescagem da semana passada. A competição prevê ainda mais uma repescagem no mês de outubro e terá sua grande final em dezembro.

Na última semana, Manu Bahtidão participou da repescagem ao lado do professor Heron Leal, que foi confirmado como seu parceiro oficial na disputa, e foi uma das classificadas. Oito casais se apresentaram no ritmo do rock e foram avaliados pelo público do programa, pelo júri técnico - composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha - e pelo júri artístico, representado por Milton Cunha. Cátia Fonseca e Fernanda Paes Leme receberam as menores notas e foram as primeiras eliminadas.

A cantora, que é uma das representantes do Pará ao lado dos professores Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense, ressaltou que ficou satisfeita ao descobrir que Heron será seu par na competição. Segundo ela, a conexão com o professor foi imediata. “Fiquei muito feliz em descobrir que o Heron é o meu par. Ele é um profissional super competente, focado e determinado, exatamente o que eu buscava, porque eu sou muito competitiva. Desde que nos conhecemos já nos conhecemos e viramos amigos de cara. Os ensaios têm sido muito divertidos e cheios de aprendizado”, afirmou.

A artista também destacou a expectativa para os próximos ritmos, citando a possibilidade de levar para o palco gêneros que têm origem na Região Norte. Manu contou que gostaria de dançar o brega ou o tecnomelody, estilos que fazem parte da sua vivência cultural. “Se vier um brega, eu fico ansiosa porque é algo que a gente já curtiu muito no Pará. Queria poder mostrar um pouquinho de como funciona a nossa parada. Já foi dançado o tecnomelody também e eu quero muito poder levar isso para a competição”, disse.

Orgulhosa de suas origens, a cantora fez questão de agradecer o apoio que tem recebido. “Eu amo o meu Pará, amo a minha terra maravilhosa. Sei que tem muita gente torcendo por mim e isso me enche de gratidão. Também tenho recebido carinho do Brasil inteiro, e estou me entregando ao máximo porque é um desafio muito grande. Estou fora da minha zona de conforto, mas quero fazer o melhor para todos”, declarou.

Manu ressaltou ainda que a experiência no quadro tem contribuído para sua carreira musical, trazendo novas perspectivas sobre dança e performance. “Sempre valorizei muito os dançarinos nos meus shows, mas agora tenho sentido vontade de voltar a dançar junto com o balé. Participar do programa tem aberto minha mente e me deixado ainda mais animada para criar coreografias nos meus espetáculos”, afirmou.