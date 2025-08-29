Cátia Fonseca sofre lesão e está fora do Dança dos Famosos, da TV Globo

Cátia Fonseca, 56, sofreu uma lesão durante os ensaios para a fase de repescagem da Dança dos Famosos, no Domingão com Huck da TV Globo. De acordo com o Splash, do UOL, a apresentadora sofreu uma luxação abaixo do seio esquerdo e foi eliminada na repescagem.

O programa vai ao ar no próximo domingo, 31.

Vale lembrar, que essa é a segunda baixa deste ano, a primeira foi MC Livinho que não chegou nem a se apresentar no programa.

C om muitas dores durante os ensaios por conta da lesão, Cátia estava enfrentado dificuldades na respiração. Ela recebeu orientações da produção de Luciano Huck para pegar mais leve nos ensaios e repousar mais tempo no hotel, evitando ensaios extras.

Porém, com receio da eliminação, ela, ainda assim, manteve a rotina de treinos e foi eliminada na sequência.

A assessoria de Cátia Fonseca não retornou até a publicação da reportagem do UOL, assim como a Globo negou a informação sobre a lesão de Cátia Fonseca. A emissora reafirma, conforme relatado nesta reportagem, que a apresentadora irá dançar no próximo programa, exibido no domingo.

Cátia gravou sua participação na fase de repescagem ontem, e, dançando o ritmo "rock retrô", montou um "plano B" com seu professor, mudando as últimas partes da coreografia, incluindo o giro final, por conta da lesão. Mesmo assim, foi eliminada.