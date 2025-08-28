Wanessa Camargo desmente rumores de affair com ator e confirma relacionamento com Dado Dolabella

Wanessa Camargo negou rumores sobre um suposto envolvimento romântico com o ator Allan Souza Lima e confirmou que mantinha um relacionamento discreto com Dado Dolabella. A cantora fez o esclarecimento em suas redes sociais na quarta-feira (27/8). O pronunciamento veio após especulações que circularam nas plataformas digitais envolvendo os três nomes.

"Envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal. O Allan Souza, que também é meu companheiro na Dança dos Famosos, assim como outros que me deram apoio, vendo que eu estava bem abalada, junto com a Leandra, minha produtora, e o WD, me levaram até o hotel e me deram suporte emocional. Foi apenas isso", explicou Wanessa.

A artista esclareceu que Allan, seu colega no quadro da Globo, apenas ofereceu apoio emocional quando ela ficou abalada após um incidente. O ator, junto com outras pessoas, percebeu seu estado fragilizado e prestou suporte.

Sobre seu relacionamento com Dado Dolabella, Wanessa confirmou que ambos tentavam retomar a relação nos últimos meses. "Eu e Dado estávamos tentando dar certo nesses últimos meses. A gente manteve algo muito privado entre nós. As pessoas em volta sabiam, mas publicamente não, porque ainda tínhamos muitas dúvidas, estávamos tentando fazer funcionar. Se desse certo, viríamos a público. Então, estava num âmbito particular, mas estávamos juntos", revelou.

O assunto ganhou repercussão após um incidente durante uma confraternização com participantes do Dança dos Famosos. O episódio aconteceu quando o cantor Luan Pereira demonstrava um passo de dança para Wanessa, segurando-a pela cintura.

A situação ocorreu em um bar onde estavam reunidos os participantes do quadro do Domingão com Huck. Mesmo com a presença da namorada de Luan no local e sem clima de flerte, Dado teria reagido com ciúmes.

Dado Dolabella empurrou o cantor sertanejo Luan, que caiu no chão, e em seguida teria empurrado também Wanessa. Após a confusão, o ator foi retirado do estabelecimento, enquanto a cantora deixou o local acompanhada de um colega do elenco.

Em seu comunicado, Wanessa indicou que pretende encerrar esse capítulo e focar em sua carreira. "A partir de agora, eu precisava fazer isso para encerrar esse ciclo, não falar mais sobre o assunto e seguir em frente com muito trabalho. Meu melhor, minha música, meu trabalho, Dança dos Famosos, álbuns, lançamentos, muitas novidades, o DVD… É isso que quero focar, gente", declarou a cantora.