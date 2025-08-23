Wanessa Camargo nega agressão de Dado Dolabella e explica crise de ciúmes com Luan Pereira; veja

A cantora Wanessa Camargo negou ter sofrido qualquer tipo de agressão do ex-namorado Dado Dolabella, mas confirmou que houve uma crise de ciúmes envolvendo o cantor Luan Pereira durante um encontro após ensaios do Dança dos Famosos. O incidente ocorreu na quinta-feira (22/8) em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Por meio de suas redes sociais, a cantora esclareceu a situação e desmentiu informações divulgadas inicialmente pela colunista Fábia Oliveira sobre uma suposta agressão.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", declarou Wanessa.

(Instagram/ @Wanessa)

O desentendimento aconteceu durante uma confraternização com participantes do quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Segundo relatos, a situação teria começado quando Wanessa dançava com Luan Pereira na festa que reuniu grande parte do elenco do Dança dos Famosos 2025.

Mais cedo, Dado Dolabella publicou uma mensagem em suas redes sociais: "Respeito é pra quem tem", sem adicionar mais contextos, fazendo referência a uma música de RZO e Sabotage.

Luan Pereira também se manifestou compartilhando versículos do Salmo 91: "Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei; eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele; vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação."

O relacionamento entre Wanessa e Dado teve início nos anos 2000 e durou dois anos inicialmente. O casal reatou em 2022, após o término do casamento de 15 anos da cantora com o empresário Marcos Buaiz. Wanessa e Dado terminaram definitivamente em fevereiro de 2025.