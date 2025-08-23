Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Wanessa Camargo nega agressão de Dado Dolabella e explica crise de ciúmes com Luan Pereira; veja

Após boatos de agressão durante confraternização com participantes do Dança dos Famosos, cantora se pronunciou sobre polêmica

Hannah Franco
fonte

Após boatos de agressão, Wanessa Camargo desmente e revela crise de ciúmes entre Dado Dolabella e Luan Pereira. (Instagram)

A cantora Wanessa Camargo negou ter sofrido qualquer tipo de agressão do ex-namorado Dado Dolabella, mas confirmou que houve uma crise de ciúmes envolvendo o cantor Luan Pereira durante um encontro após ensaios do Dança dos Famosos. O incidente ocorreu na quinta-feira (22/8) em um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Por meio de suas redes sociais, a cantora esclareceu a situação e desmentiu informações divulgadas inicialmente pela colunista Fábia Oliveira sobre uma suposta agressão.

VEJA MAIS

image Atriz 'flagrada' com Dado Dolabella após separação é ex-namorada de Luciano Camargo
Renata Brás revelou que se aproximou de Dado durante um cruzeiro organizado por Zezé Di Camargo, realizado em novembro de 2023

image BBB 24: Wanessa Camargo revela que praticou tantra com Dado Dolabella
Em conversa com outras sisters, ela disse que teve experiências incríveis com o tantra e que até chorou em uma delas.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!", declarou Wanessa.

image (Instagram/ @Wanessa)

O desentendimento aconteceu durante uma confraternização com participantes do quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Segundo relatos, a situação teria começado quando Wanessa dançava com Luan Pereira na festa que reuniu grande parte do elenco do Dança dos Famosos 2025.

Mais cedo, Dado Dolabella publicou uma mensagem em suas redes sociais: "Respeito é pra quem tem", sem adicionar mais contextos, fazendo referência a uma música de RZO e Sabotage.

Luan Pereira também se manifestou compartilhando versículos do Salmo 91: "Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei; eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele; vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação."

O relacionamento entre Wanessa e Dado teve início nos anos 2000 e durou dois anos inicialmente. O casal reatou em 2022, após o término do casamento de 15 anos da cantora com o empresário Marcos Buaiz. Wanessa e Dado terminaram definitivamente em fevereiro de 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Wanessa Camargo

Dado Dolabella

Luan Pereira

Dança dos famosos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LITERATURA

Poeta Andreev Veiga lança seu novo livro, ‘Por Isso As Papoulas’, em Belém

Poeta paraense já publicou “diálogonuvem” e “O mergulho do afogado” e organizou antologia de poesia contemporânea

22.08.25 23h53

RECEPÇÃO CALOROSA

Pela primeira vez em Belém, escritora Socorro Acioli é destaque no último dia da Feira do Livro

Sessão de autógrafos atraiu leitores interessados nos bastidores da produção literária da autora

22.08.25 22h57

É DO PARÁ!

'Boiuna' recebe prêmios de Melhor Atriz, Direção e Fotografia em Gramado

A premiação ocorreu na noite desta sexta-feira (22)

22.08.25 22h12

AGRESSÃO

Wanessa Camargo teria sido agredida por Dado Dolabella em bar na Barra da Tijuca

O ator teria reagido com ciúme de Wanessa e empurrado a artista ao vê-la 'dançando' com o cantor Luan Pereira

22.08.25 20h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ESTOU MUITO BEM'

Wanessa Camargo nega agressão de Dado Dolabella e explica crise de ciúmes com Luan Pereira; veja

Após boatos de agressão durante confraternização com participantes do Dança dos Famosos, cantora se pronunciou sobre polêmica

23.08.25 0h15

Cinema

'Semana do Cinema' tem ingressos a R$ 10 em Belém; saiba como comprar e os filmes disponíveis

Cinemas da Grande Belém também entram na promoção; saiba mais

06.02.25 15h34

CINEMA

Sessão de Sábado e Temperatura Máxima: relembre atores do cinema dos anos 90 que já morreram

Artistas como Alan Rickman e Heath Ledger marcaram produções cinematográficas exibidas até hoje em dia na TV Globo

26.05.23 16h48

RECEPÇÃO CALOROSA

Pela primeira vez em Belém, escritora Socorro Acioli é destaque no último dia da Feira do Livro

Sessão de autógrafos atraiu leitores interessados nos bastidores da produção literária da autora

22.08.25 22h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda