Modelo brasileira é vetada pela Victoria's Secret por vender conteúdo adulto; saiba quem é

Mariana Marquini coleciona alguns títulos no mundo dos concursos de beleza. A modelo e empresária de 25 anos afirma ter sofrido uma "injustiça" por parte da marca Victoria's Secret, já que foi excluída do processo seletivo por ter um perfil ativo numa plataforma de conteúdo adulto.

Marquini já tinha passado por três etapas da seleção, só que foi informada pela agência responsável pela sua inscrição que ela não faria mais parte do processo.

Ela utilizou as redes sociais para fazer um desabafo em relação ao que aconteceu. “A princípio não me falaram nada sobre os conteúdos, apenas alegaram que minha imagem não correspondia à filosofia da marca. Depois de insistir, finalmente a agência informou que era por conta dos meus conteúdos +18. Segundo eles, isso ‘feria os valores da marca e os bons costumes exigidos no casting’”, explicou.

A modelo chegou a fazer uma análise sobre o meio que está inserida: "Não me vitimizo, mas isso é sim um reflexo do falso moralismo que ainda domina o meio da moda". "O mundo mudou, mas algumas agências ainda vivem no século passado", completou.

Desde 2023 que ela ganha títulos no mundo da beleza. Ela já foi Miss Goiás e é Musa do Carnaval de 2025 pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Colorado do Brás, do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo.

Quanto Mariana Marquini ganha com conteúdo adulto?

Na oportunidade, a modelo e empresário afirmou que chega a ganhar até seis vezes mais com a venda de conteúdo adulto nas plataformas +18 do que com campanha publicitária. Por conta disso, ela revelou que não pretender encerrar as produções.

"Enquanto uma campanha publicitária me paga R$ 8 mil ou R$ 10 mil, com muito esforço e burocracia, nas plataformas adultas eu faturo R$ 60 mil por mês", finalizou.

Numa das plataformas, ela chega a cobrar R$ 88,88 por mês para o cliente ter acesso as suas produções.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)