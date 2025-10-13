COP 30: Cinema Líbero Luxardo exibe 40 obras sobre a Amazônia gratuitamente

Entre os dias 16 e 22 de outubro estará disponível no Cine Líbero Luxardo a mostra "Amazônia: Memórias para o Futuro". O espaço ganhará um panorama audiovisual que apresenta os alertas sobre desmatamento, mudanças climáticas e violência contra povos indígenas que ecoam há décadas – e permanecem atuais. A programação é inteiramente gratuita e traz para Belém cineastas e lideranças que registram a Região há anos e vozes contemporâneas de realizadores indígenas, atualizando os debates que terão na COP 30 seu palco mais quente.

São mais de 40 filmes que totalizam aproximadamente 35 horas de exibição, sendo 11 obras de Adrian Cowell e Vicente Rios, que documentaram sistematicamente cinco décadas de transformações na região. Destaque para 15 produções dirigidas por realizadores indígenas de coletivos como Vídeo Nas Aldeias, Beture, Munduruku Daje Kapap Eypi e Wakoborũn, além de 12 filmes dirigidos por mulheres, incluindo Tainá de Luccas, Mari Corrêa, Ana Vaz, Beka Munduruku e Edna Castro.

A "Amazônia: Memórias para o Futuro" faz um alerta de urgência, principalmente com a COP30 na cidade, que irá discutir o futuro climático do planeta. Por conta disso, a Mostra demonstra que a Amazônia já era um intenso laboratório dessa crise há anos. A série "A Década da Destruição", de Adrian Cowell, registrou em tempo real o que cientistas como o Dr. Eneás Salati alertavam: o desmatamento não reduziria apenas as chuvas na Amazônia, mas em todo o Brasil Central.

O Alerta Climático em Destaque

Quarenta anos depois, as "Tempestades da Amazônia" (1984) e "Amazônia Climática" (2019), filme mais recente que também integra a programação, provam que a floresta não é consequência do clima – ela o produz. As produções contemporâneas indígenas – de "Floresta Doente" (2024) a "Sukande Kasáká | Terra Doente" (2025) – mostram que os povos originários seguem na linha de frente da defesa territorial e climática, documentando em primeira pessoa os impactos do garimpo, dos agrotóxicos e das invasões. "Trazemos obras do passado e do presente para conversar e vislumbrar um futuro melhor para a floresta e seus povos," afirma a diretora-geral do evento, Stella Penido.

Diálogos Fundamentais

Na abertura da "Amazônia: Memórias para o Futuro" será iniciada uma série de diálogos fundamentais entre pioneiros e a nova geração de realizadores. Vincent Carelli, fundador do Vídeo Nas Aldeias, debaterá na quarta-feira (16) com o cineasta indígena Takumã Kuikuro sobre "Cinema, território de memórias". No dia 17 de outubro, Zienhe Castro, diretora e criadora do festival Amazônia Doc, comenta "Na Trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau" (1984), de Adrian Cowell – uma conexão especial, já que quando o acervo do documentarista chegou ao Brasil em 2008, a convite de Zienhe, Cowell veio a Belém e foi homenageado no festival organizado por ela.

No dia 18 de outubro, Jorge Bodanzky e a realizadora Beka Munduruku discutem "Rios de mercúrio, floresta doente," enquanto a liderança Neidinha Suruí (Kanindé) e Beka Munduruku abordam "Florestas: cartografias em disputa". Pesquisadores como Nelson Sanjad (MPEG), Edna Castro, Maria Elena López e João de Jesus Paes Loureiro (UFPA) também comentarão sessões, criando pontes entre produção audiovisual, ciência e literatura. O encerramento reúne o crítico Marco Antônio Moreira, o professor Dr. João de Jesus Paes Loureiro e a escritora Dra. Violeta Loureiro, após a exibição de O Abraço da Serpente, de Ciro Guerra.