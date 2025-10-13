Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

COP 30: Cinema Líbero Luxardo exibe 40 obras sobre a Amazônia gratuitamente

'Amazônia: Memórias para o Futuro' traz para Belém cineastas e lideranças, atualizando debates que terão na COP 30 seu palco mais quente.

O Liberal
fonte

Mãri Hi será exibido na Mostra "Amazônia: Memórias para o Futuro" (Morzaniel Iramari)

Entre os dias 16 e 22 de outubro estará disponível no Cine Líbero Luxardo a mostra "Amazônia: Memórias para o Futuro". O espaço ganhará um panorama audiovisual que apresenta os alertas sobre desmatamento, mudanças climáticas e violência contra povos indígenas que ecoam há décadas – e permanecem atuais. A programação é inteiramente gratuita e traz para Belém cineastas e lideranças que registram a Região há anos e vozes contemporâneas de realizadores indígenas, atualizando os debates que terão na COP 30 seu palco mais quente.

São mais de 40 filmes que totalizam aproximadamente 35 horas de exibição, sendo 11 obras de Adrian Cowell e Vicente Rios, que documentaram sistematicamente cinco décadas de transformações na região. Destaque para 15 produções dirigidas por realizadores indígenas de coletivos como Vídeo Nas Aldeias, Beture, Munduruku Daje Kapap Eypi e Wakoborũn, além de 12 filmes dirigidos por mulheres, incluindo Tainá de Luccas, Mari Corrêa, Ana Vaz, Beka Munduruku e Edna Castro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Após o Círio, expectativa em Belém se volta para a COP 30]]

image 'Pequenas Criaturas' é o grande vencedor do Festival do Rio; confira lista de premiados

image Selton Mello é destaque em pôster global de novo filme 'Anaconda'
O ator compartilhou nas suas redes sociais o cartaz e convidou seus seguidores: "No Natal a gente se encontra"

A "Amazônia: Memórias para o Futuro" faz um alerta de urgência, principalmente com a COP30 na cidade, que irá discutir o futuro climático do planeta. Por conta disso, a Mostra demonstra que a Amazônia já era um intenso laboratório dessa crise há anos. A série "A Década da Destruição", de Adrian Cowell, registrou em tempo real o que cientistas como o Dr. Eneás Salati alertavam: o desmatamento não reduziria apenas as chuvas na Amazônia, mas em todo o Brasil Central.

O Alerta Climático em Destaque

Quarenta anos depois, as "Tempestades da Amazônia" (1984) e "Amazônia Climática" (2019), filme mais recente que também integra a programação, provam que a floresta não é consequência do clima – ela o produz. As produções contemporâneas indígenas – de "Floresta Doente" (2024) a "Sukande Kasáká | Terra Doente" (2025) – mostram que os povos originários seguem na linha de frente da defesa territorial e climática, documentando em primeira pessoa os impactos do garimpo, dos agrotóxicos e das invasões. "Trazemos obras do passado e do presente para conversar e vislumbrar um futuro melhor para a floresta e seus povos," afirma a diretora-geral do evento, Stella Penido.

Diálogos Fundamentais

Na abertura da "Amazônia: Memórias para o Futuro" será iniciada uma série de diálogos fundamentais entre pioneiros e a nova geração de realizadores. Vincent Carelli, fundador do Vídeo Nas Aldeias, debaterá na quarta-feira (16) com o cineasta indígena Takumã Kuikuro sobre "Cinema, território de memórias". No dia 17 de outubro, Zienhe Castro, diretora e criadora do festival Amazônia Doc, comenta "Na Trilha dos Uru-Eu-Wau-Wau" (1984), de Adrian Cowell – uma conexão especial, já que quando o acervo do documentarista chegou ao Brasil em 2008, a convite de Zienhe, Cowell veio a Belém e foi homenageado no festival organizado por ela.

No dia 18 de outubro, Jorge Bodanzky e a realizadora Beka Munduruku discutem "Rios de mercúrio, floresta doente," enquanto a liderança Neidinha Suruí (Kanindé) e Beka Munduruku abordam "Florestas: cartografias em disputa". Pesquisadores como Nelson Sanjad (MPEG), Edna Castro, Maria Elena López e João de Jesus Paes Loureiro (UFPA) também comentarão sessões, criando pontes entre produção audiovisual, ciência e literatura. O encerramento reúne o crítico Marco Antônio Moreira, o professor Dr. João de Jesus Paes Loureiro e a escritora Dra. Violeta Loureiro, após a exibição de O Abraço da Serpente, de Ciro Guerra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Cinema

Mostra
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

CINEMA

Aranha da saga Harry Potter é encontrada no Brasil; saiba mais sobre a aranha-chicote

O Brasil possui a maior diversidade de amblipígios do mundo, com 29 espécies espalhadas por quase todos os biomas

15.05.23 15h49

MAIS LIDAS EM CULTURA

E SE ESSA MODA PEGA?!

VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

12.10.25 23h34

PROGRAMA

Patrícia Poeta conhece história de fé de bailarina que dança como promessa no Círio de Nazaré

A apresentadora ouviu o relato durante o programa 'Encontro com Patrícia Poeta'

13.10.25 10h39

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

TELEVISÃO

Patrícia Poeta destaca cultura do Pará em ‘Encontro’ especial de Belém; veja imagens

O "Encontro com Patrícia Poeta" foi exibido nesta segunda-feira (13) em edição especial dedicada ao Círio de Nazaré, direto de Belém,

13.10.25 11h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda