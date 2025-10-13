Patrícia Poeta conhece história de fé de bailarina que dança como promessa no Círio de Nazaré

O programa 'Encontro com Patrícia Poeta' foi transmitido ao vivo nesta segunda-feira (13), direto de Belém, em uma edição especial dedicada ao Círio de Nazaré e às belezas da capital paraense. Durante a transmissão, a apresentadora conversou com a bailarina Giovana Nogueira, que há três anos cumpre uma promessa dançando balé ao longo do trajeto da procissão.

“Eu faço minha promessa há três anos, indo da Catedral da Sé até a Basílica nas pontas, e, a cada ano, eu agradeço um feito de Nazinha na minha vida. No primeiro ano, foi a aprovação para dançar em São Paulo; no ano passado, eu fiz uma cirurgia no pé direito e tive problemas de saúde, mas Nazinha nunca saiu do meu lado. Este ano, eu ganhei uma bolsa de estudos para a Itália”, contou Giovana, emocionada.

A participação da bailarina ilustrou o sentimento de gratidão que marca o Círio de Nazaré, celebrado por milhões de fiéis que veem na procissão um momento de renovação espiritual e de reconhecimento pelas graças alcançadas.