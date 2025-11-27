Capa Jornal Amazônia
Arlindinho assume romance com Erika Januza: 'Ela é incrível'

Os rumores que circulavam há algumas semanas chamaram atenção dos fãs

O Liberal

Erika Januza está iniciando uma nova fase em sua vida amorosa. A atriz, reconhecida por sua trajetória em novelas, filmes e séries, passou a se relacionar com o sambista Arlindinho, herdeiro musical de Arlindo Cruz. Os rumores que circulavam há algumas semanas chamaram atenção dos fãs e, agora, ganharam confirmação do próprio artista.

A relação teve início aos poucos, em encontros casuais, eventos culturais e rodas de samba que aproximaram os dois. Pessoas próximas comentam que, apesar da forte conexão, Erika e Arlindinho escolheram preservar essa fase inicial, evitando exposição antes de consolidar o vínculo.

A confirmação aconteceu de maneira descontraída quando Arlindinho reagiu a um vídeo do influenciador Vitor Santana — que dizia que o casal já estaria assumido — e decidiu entrar na conversa. Foi aí que o sambista declarou: "Estamos nos conhecendo. Ela é incrível", disse ele, deixando claro que existe interesse e admiração, mas preferindo manter o momento sob cuidado.

Para Erika, este é o primeiro relacionamento desde o fim do noivado com José Junior, em julho de 2025. Amigos relatam que a atriz está leve, feliz e em uma fase de reencontro consigo mesma, aproveitando a chegada de novas emoções com tranquilidade. Conhecida pela discrição, ela parece mais disposta a se permitir viver novas experiências.

Arlindinho, por sua vez, também se mostra empolgado. Com carreira consolidada no samba e carregando a tradição da família Cruz, o músico tem dividido momentos com Erika, seja em eventos culturais, encontros com amigos ou projetos ligados à música — paixão comum entre os dois.

Profissionais que acompanham o universo das celebridades apontam que romances construídos longe das câmeras tendem a amadurecer de forma mais saudável. No caso de Erika e Arlindinho, a fase inicial é marcada por trocas naturais, humor e afinidades que indicam uma conexão verdadeira.

Nas redes sociais, fãs de Erika Januza comemoraram a notícia, celebrando a alegria da atriz e torcendo pelo casal. Atuante também como influenciadora e defensora de pautas sociais, Erika tem conciliado a rotina profissional com esse novo capítulo pessoal, vivendo o romance com leveza e autenticidade.

Com o relacionamento sendo descoberto aos poucos pelo público, Erika e Arlindinho demonstram que estão dispostos a construir essa história sem pressa, priorizando o momento e a sintonia. O romance já desperta curiosidade e promete ganhar ainda mais atenção à medida que os dois seguem se conhecendo.

