Millie Bobby Brown, de Stranger Things, revela o segredo para a 'pele perfeita'; veja a rotina

Atriz aponta a água como o principal passo da sua rotina de skincare

Hannah Franco
fonte

Interprete de Eleven revela rotina de beleza baseada em hidratação e skincare disciplinado. (Reprodução/Instagram)

A atriz Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, revelou qual é o verdadeiro segredo para manter a pele perfeita e ele é mais simples do que muitos imaginam. Em entrevista à revista Women’s Health, a intérprete de Eleven explicou que a hidratação diária é o principal passo para manter a pele iluminada, saudável e livre de irritações.

A quinta e última temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix.

Millie, que hoje tem 21 anos, é casada e mãe, contou que começa todos os dias bebendo meia garrafa de água. Ela afirma que o hábito mudou sua pele completamente: “Sempre achei que a hidratação é a chave para manter a pele feliz e saudável”, disse.

Skincare rigoroso

Além de beber água ao longo do dia, Millie segue uma rotina de skincare que inclui limpeza, hidratação e cuidados específicos com a pele, especialmente após anos usando maquiagem pesada nos sets de filmagem.

Segundo ela, o aprendizado veio quando criou sua própria linha de produtos de beleza. “Descobri como a hidratação é essencial para uma pele radiante. Isso mudou tudo”, contou.

A atriz reforça que manter a pele bonita não exige fórmulas mirabolantes: “Algo tão simples como se manter hidratada pode fazer uma grande diferença. Tudo começa de dentro para fora.”

