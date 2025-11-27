'Stranger Things 5': quem é a personagem de Linda Hamilton?

Principal adição ao elenco da quinta e última temporada de Stranger Things, Linda Hamilton teve muitos detalhes da personagem que vive na série mantidos em segredo até o lançamento do primeiro volume dos novos episódios. Embora já se soubesse que ela interpretaria uma militar chamada Dra. Kay, a natureza exata do papel da estrela de O Exterminador do Futuro só foi revelada aos fãs na noite desta quarta-feira, 26, quando o quinto ano estreou na Netflix.

Stranger Things: Quando saem os próximos episódios?

Com os quatro primeiros episódios da temporada já disponíveis, os espectadores puderam ter um primeiro contato com a Dra. Kay e, por essa primeira impressão, é possível adiantar que a militar dará uma bela dor de cabeça a Onze (Millie Bobby Brown) e seus amigos.

Atenção para spoilers à frente!

Ainda no primeiro episódio da quinta temporada, é revelado que a Dra. Kay é a nova responsável pela ação militar que tomou Hawkins após os eventos do quarto ano. Hierarquicamente acima do Coronel Sullivan (Sherman Augustus), a cientista é fascinada pelo Mundo Invertido, ordenando a construção de uma base de operações e pesquisa militar na dimensão sombria, onde ela conduz experimentos nas criaturas locais.

Obstinada e calculista, Kay acredita que Onze é a grande responsável pelo caos que tomou Hawkins. Quando Holly (Nell Fisher), irmã mais nova de Mike (Finn Wolfhard) e Nancy (Natalia Dyer), é sequestrada por um Demogorgon, a militar acredita que a garota superpoderosa pode ter causado também seu sumiço. Por isso, ela direciona quase todas as suas unidades a uma implacável caçada à protagonista, com direito a uma arma sônica feita sob medida para derrubá-la.

À medida que a temporada avança, é revelado que Vecna (Jamie Campbell Bower) tem sequestrado crianças como Holly para colocar em prática seu plano de dominação mundial. Ciente do desaparecimento da pequena Wheeler, Kay reúne todas as crianças entre 9 e 12 anos que continuam em Hawkins sob a desculpa de protegê-las, embora sua intenção, na verdade, seja atrair Onze.

Onze e Hopper (David Harbour), sem saber que Vecna está sequestrando outras crianças e acreditando que Kay o tem sob custódia, invadem sua base no Mundo Invertido. Lá, a militar ameaça a protagonista e seu pai adotivo, mas acaba derrotada por Hopper.

Quando pai e filha abrem o cofre secreto que acreditam conter Vecna, eles descobrem que Kay vinha, na verdade, guardando Kali/Oito (Linnea Berthelsen), a "irmã" mutante de Onze que apareceu pela primeira vez no sétimo episódio da segunda temporada.

Embora tenha sofrido uma grande derrota com a descoberta e, ao que o final do Volume 1 indica, a libertação de Oito, o papel de Kay nos próximos episódios ainda é um mistério, uma vez que seus homens em Hawkins sofreram um ataque violento de Vecna e vários Demogorgons, que levaram as crianças que estavam sob sua custódia. Ainda que seja provável que a cientista mantenha um papel antagonista na trama, não seria surpresa se sua derrota na Terra a levasse a se aliar com os mocinhos em algum momento da temporada.

Com quatro episódios, o Volume 1 da quinta temporada de Stranger Things já está disponível na Netflix. O Volume 2, com três capítulos, será disponibilizado em 25 de dezembro, às 22h (Horário de Brasília), enquanto o episódio final será liberado em 31 de dezembro, também às 22h.