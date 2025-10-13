Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Pós-Círio 2025: 1ª missa é realizada na Basílica-Santuário de Nazaré

A celebração, feita pelo padre Josué Maria Bosco, ocorre na manhã dessa segunda-feira (13)

Dilson Pimentel e Lívia Ximenes
fonte

Padre Josué Maria Bosco celebra a primeira missa pós-Círio 2025, na manhã no dia 13 de outubro, em Belém (Igor Mota / O Liberal)

A primeira missa após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 é realizada nessa segunda-feira (13), em Belém. Na Basílica-Santuário, fiéis se reúnem para a celebração, feita pelo padre Josué Maria Bosco. Em frente à igreja, nas grades, fitinhas de pedidos, placas de agradecimento e outros itens deixados pelos devotos se destacam.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais
A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

image VÍDEO: Pai emociona ao agradecer a Nossa Senhora pela saúde do filho durante Trasladação
Momento registrado e compartilhado no TikTok comoveu internautas

image Domingo de Círio e Dia das Crianças reúne famílias no Arraial de Nazaré, em Belém
Abertura do Círio Musical e Parque Ita animam noite festiva com fé, música e lazer

image Fiéis se reúnem na Basílica-Santuário para participar da Santa Eucaristia após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 (Igor Mota / O Liberal)

“Que o amor de Deus e a proteção de Nossa Senhora esteja sempre sobre as nossas vidas”, fala o padre. No começo da ministração, ele ressalta os 15 dias da Festa para a Rainha da Amazônia e deseja que esse período possa ser vivido com amor a Jesus e afeição à Santa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

círio de nazaré 2025

Círio

missa pós-círio

Missa
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda