Pós-Círio 2025: 1ª missa é realizada na Basílica-Santuário de Nazaré
A celebração, feita pelo padre Josué Maria Bosco, ocorre na manhã dessa segunda-feira (13)
A primeira missa após o Círio de Nossa Senhora de Nazaré 2025 é realizada nessa segunda-feira (13), em Belém. Na Basílica-Santuário, fiéis se reúnem para a celebração, feita pelo padre Josué Maria Bosco. Em frente à igreja, nas grades, fitinhas de pedidos, placas de agradecimento e outros itens deixados pelos devotos se destacam.
VEJA MAIS
“Que o amor de Deus e a proteção de Nossa Senhora esteja sempre sobre as nossas vidas”, fala o padre. No começo da ministração, ele ressalta os 15 dias da Festa para a Rainha da Amazônia e deseja que esse período possa ser vivido com amor a Jesus e afeição à Santa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA