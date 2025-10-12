Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Domingo de Círio e Dia das Crianças reúnem famílias no Arraial de Nazaré, em Belém

Abertura do Círio Musical e Parque Ita animam noite festiva com fé, música e lazer

Amanda Martins e Vito Gemaque
Com 33 anos de tradição, Parque Ita é atração garantida do pós-procissão na capital paraense (Cristino Martins / O Liberal)

Neste domingo (12), data em que se celebra o Dia das Crianças e também o domingo do Círio de Nazaré, muitas famílias aproveitaram o pós-procissão para estender a celebração no Arraial de Nazaré, instalado no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém. O espaço reúne barraquinhas de comidas típicas, doces, salgados e lanches, além do tradicional Parque Ita, que chega à sua 33ª edição consecutiva oferecendo diversão para todas as idades, com 17 brinquedos, sendo 10 voltados ao público adulto e 7 infantis.

image São 17 brinquedos instalados no estacionamento da Basílica Santuário, sendo 10 para adultos e 7 infantis (Cristino Martins / O Liberal)

 

A noite também marcou a abertura oficial do Círio Musical 2025, evento que integra a programação da festividade e é realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A programação segue até o dia 25 de outubro, sempre às 20h, na Concha Acústica da Praça Santuário, com entrada gratuita. A primeira apresentação foi comandada pela banda Anjos de Resgate, que celebrou 25 anos de carreira com um repertório especial de sucessos que marcaram gerações. Durante o evento, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fez uma visita ao Círio Musical antes de retornar à Basílica.

image O motorista Rosenildo Silva Cunha, de 36 anos, que veio do município de Moju (PA) com a esposa, os dois filhos e outros familiares (Cristino Martins / O Liberal)

De acordo com a equipe do Grupo Liberal, a movimentação no Parque Ita foi considerada mediana e com pequenas filas nos brinquedos. Entre os visitantes estava o motorista Rosenildo Silva Cunha, de 36 anos, que veio do município de  Moju (PA) com a esposa, os dois filhos e outros familiares. “O Círio é uma coisa de fé. A gente acompanhou desde cedo e agora viemos trazer as crianças para se divertir no arraial. É muito bom poder viver esse momento com saúde e em família”, disse.

image A corretora Danielle Bastos, de 42 anos, também aproveitou o feriado ao lado das filhas de seis e um ano, da mãe e de uma prima (Cristino Martins / O Liberal)

A corretora Danielle Bastos, de 42 anos, também aproveitou o feriado ao lado das filhas de seis e um ano, da mãe e de uma prima. Para ela, o passeio é uma tradição. “Já tem dois anos que a gente vem direto. É uma data especial, ainda mais sendo o Dia das Crianças. A gente cria memórias boas, momentos que elas vão lembrar com carinho quando crescerem”, contou.

O gerente do Parque Ita, Geraldo Costa, explicou que o movimento foi reduzido em cerca de 50% em comparação aos anos anteriores, mas ressaltou que o fluxo deve aumentar nos próximos dias. “Ontem, durante a Trasladação, e hoje, no dia do Círio, tivemos um público melhor. A expectativa é que os dias seguintes sejam positivos, especialmente com a chegada de turistas e visitantes da COP”, afirmou.

Segundo ele, brinquedos como o skate, o bôster, o montanha-russa, o King Loop e a roda-gigante estão entre os mais procurados pelo público. O parque deve funcionar até o dia 27 de outubro, com prorrogação prevista até o dia 23 de novembro.

SERVIÇO:

Durante toda a quinzena nazarena, a Imagem Peregrina pode ser visitada diariamente, das 8h às 21h, no Altar Central da Praça Santuário, por devotos, visitantes e turistas que participam da maior manifestação de fé do estado.

