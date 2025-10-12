Pós-Círio: veja as próximas romarias, missas e eventos da programação oficial
Até o fim de outubro, diversas romarias temáticas e eventos culturais serão realizados, incluindo a tradicional Procissão da Festa e a Subida da Imagem, que marcam o encerramento do Círio 2025
Passada a Procissão principal do Círio, a programação oficial da quadra nazarena segue intensa nos próximos dias. A visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Praça Santuário começa nesta segunda-feira (13), com momentos de oração e missas diárias antes da abertura ao público.
A visitação poderá ser feita todos os dias na Praça Santuário, e a missa antecede a abertura oficial do espaço, permitindo que romeiros e devotos façam suas orações e paguem promessas diante da imagem peregrina.
Além disso, até o fim de outubro, diversas romarias temáticas e eventos culturais serão realizados, incluindo a tradicional Procissão da Festa e a Subida da Imagem, que marcam o encerramento do Círio 2025. Confira:
PROGRAMAÇÃO CULTURAL
- De 12 a 25 de outubro, sempre às 20h
- Círio Musical e Intercessão Local: Concha acústica da Capela Bom Pastor (Viela Coimbra – Nazaré)
ROMARIAS E MISSAS:
Sábado (18)
- Ciclo Romaria – Praça Santuário – 8h
- Romaria da Juventude – Basílica Santuário – 16h
Domingo (19)
- Missa da Romaria das Crianças – Praça Santuário – 7h
- Romaria das Crianças – Praça Santuário – 8h
Sábado (25)
- Romaria dos Corredores – Praça Santuário – 8h
- Romaria da Acessibilidade – Praça Santuário – 8h
Domingo (26)
- Missa Procissão da Festa – Local a definir – 7h
- Procissão da Festa – A definir – 8h
- Missa de Encerramento do Círio – Basílica Santuário – 18h
- Encerramento do Círio – Casa de Plácido – 19h
- Espetáculo de encerramento – Praça Santuário – 21h45
Segunda-feira (27)
- Subida da Imagem – Basílica Santuário – 6h30
- Missa do Recírio – Praça Santuário – 7h
- Coletiva final do Círio 2025 – Local a definir – 19h
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA