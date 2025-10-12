Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Pós-Círio: veja as próximas romarias, missas e eventos da programação oficial

Até o fim de outubro, diversas romarias temáticas e eventos culturais serão realizados, incluindo a tradicional Procissão da Festa e a Subida da Imagem, que marcam o encerramento do Círio 2025

O Liberal
fonte

Imagem chegando na Praça Santuário neste domingo (Carmem Helena/O Liberal)

Passada a Procissão principal do Círio, a programação oficial da quadra nazarena segue intensa nos próximos dias. A visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Praça Santuário começa nesta segunda-feira (13), com momentos de oração e missas diárias antes da abertura ao público.

A visitação poderá ser feita todos os dias na Praça Santuário, e a missa antecede a abertura oficial do espaço, permitindo que romeiros e devotos façam suas orações e paguem promessas diante da imagem peregrina.

Além disso, até o fim de outubro, diversas romarias temáticas e eventos culturais serão realizados, incluindo a tradicional Procissão da Festa e a Subida da Imagem, que marcam o encerramento do Círio 2025. Confira:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

  • De 12 a 25 de outubro, sempre às 20h
  • Círio Musical e Intercessão Local: Concha acústica da Capela Bom Pastor (Viela Coimbra – Nazaré)

ROMARIAS E MISSAS:

Sábado (18)

  • Ciclo Romaria – Praça Santuário – 8h
  • Romaria da Juventude – Basílica Santuário – 16h

 

Domingo (19)

  • Missa da Romaria das Crianças – Praça Santuário – 7h
  • Romaria das Crianças – Praça Santuário – 8h

 

Sábado (25)

  • Romaria dos Corredores – Praça Santuário – 8h
  • Romaria da Acessibilidade – Praça Santuário – 8h

 

Domingo (26)

  • Missa Procissão da Festa – Local a definir – 7h
  • Procissão da Festa – A definir – 8h
  • Missa de Encerramento do Círio – Basílica Santuário – 18h
  • Encerramento do Círio – Casa de Plácido – 19h
  • Espetáculo de encerramento – Praça Santuário – 21h45

 

Segunda-feira (27)

  • Subida da Imagem – Basílica Santuário – 6h30
  • Missa do Recírio – Praça Santuário – 7h
  • Coletiva final do Círio 2025 – Local a definir – 19h
