Pós-Círio: veja as próximas romarias, missas e eventos da programação oficial

Passada a Procissão principal do Círio, a programação oficial da quadra nazarena segue intensa nos próximos dias. A visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Praça Santuário começa nesta segunda-feira (13), com momentos de oração e missas diárias antes da abertura ao público.

A visitação poderá ser feita todos os dias na Praça Santuário, e a missa antecede a abertura oficial do espaço, permitindo que romeiros e devotos façam suas orações e paguem promessas diante da imagem peregrina.

Além disso, até o fim de outubro, diversas romarias temáticas e eventos culturais serão realizados, incluindo a tradicional Procissão da Festa e a Subida da Imagem, que marcam o encerramento do Círio 2025. Confira:

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

De 12 a 25 de outubro, sempre às 20h

Círio Musical e Intercessão Local: Concha acústica da Capela Bom Pastor (Viela Coimbra – Nazaré)

ROMARIAS E MISSAS:

Sábado (18)

Ciclo Romaria – Praça Santuário – 8h

Romaria da Juventude – Basílica Santuário – 16h

Domingo (19)

Missa da Romaria das Crianças – Praça Santuário – 7h

Romaria das Crianças – Praça Santuário – 8h

Sábado (25)

Romaria dos Corredores – Praça Santuário – 8h

Romaria da Acessibilidade – Praça Santuário – 8h

Domingo (26)

Missa Procissão da Festa – Local a definir – 7h

Procissão da Festa – A definir – 8h

Missa de Encerramento do Círio – Basílica Santuário – 18h

Encerramento do Círio – Casa de Plácido – 19h

Espetáculo de encerramento – Praça Santuário – 21h45

Segunda-feira (27)

Subida da Imagem – Basílica Santuário – 6h30

Missa do Recírio – Praça Santuário – 7h

Coletiva final do Círio 2025 – Local a definir – 19h