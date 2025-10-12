Círio 2025: Remo e Paysandu prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré

Assim como grande parte dos paraenses, os clubes locais têm forte ligação com Nossa Senhora de Nazaré. E neste domingo (12), dia em que ocorreu o Círio de Nazaré, Remo e Paysandu também homenagearam a padroeira da Amazônia.

Por meio das redes sociais, o Remo publicou um vídeo emocionante com imagens que associam a fé em Nossa Senhora ao clube azulino.

“Entre promessas, gratidão, esperança, caminhamos juntos, torcedores e clube, guiados pela luz de Nossa Senhora de Nazaré. Porque ser Remo também é acreditar, ter fé nos dias difíceis, amor nas vitórias e devoção em cada passo. Que o Círio renove nossa força, nossa união e o orgulho de ser azulino. Fé, amor e futebol. Sempre”, escreveu o clube.

Vale destacar que, na última quinta-feira (9), o zagueiro Klaus entrou em campo para o jogo contra o Athletico-PR com uma imagem de Nossa Senhora, em uma demonstração da forte ligação do clube com a padroeira dos paraenses. A partida, válida pela 31ª rodada da Série B, foi vencida pelo Leão Azul por 2 a 1.

Já o Paysandu destacou que a fé movimenta o povo e que Nossa Senhora renova as esperanças dos fiéis.

“Fé que move uma nação. Os devotos de Nossa Senhora de Nazaré renovam sua esperança e caminham com o coração cheio de gratidão. Que a luz da Rainha da Amazônia abençoe cada passo do povo paraense”, publicou o Bicola.

O Papão não vive um bom momento, e os religiosos, torcedores e jogadores se apegam à fé para tentar reverter o cenário. O goleiro Matheus Nogueira acompanhou a Trasladação, realizada no sábado (11). Em entrevista ao OLiberal.com, o arqueiro destacou que o maior desejo é tirar o clube da lanterna da Série B e garantir a permanência na Segunda Divisão.

“Todo mundo sabe que é para poder sair dessa situação, que não está fácil. Nada é impossível perante Deus, perante Nossa Senhora, e que ela nos dê a graça de poder ter esse momento e sair dessa situação”, declarou o goleiro.

Atualmente, o Paysandu é o 20º colocado, com 26 pontos. Já o Remo ocupa a sétima posição, com 48. Na próxima terça-feira (14), a dupla Re-Pa se enfrenta pela 32ª rodada da Segundona.