Na Trasladação, goleiro do Paysandu pede permanência na Série B: 'Nada é impossível para Deus'

O goleiro Matheus Nogueira, do Paysandu, aproveitou a participação na Transladação do Círio de Nazaré para fazer seu maior pedido. Em entrevista exclusiva ao portal O Liberal.com, o jogador foi direto ao assunto, afirmando que "todo mundo sabe" qual é seu desejo principal este ano.

"Todo mundo sabe que é para poder sair dessa situação que não está fácil, nada é impossível perante a Deus, perante a Nossa Senhora, e que ela nos dê a graça de poder ter esse momento e sair dessa situação", declarou o goleiro, referindo-se à situação do clube no campeonato.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita faz promessa e vive o Círio de Nazaré pela primeira vez]]

Matheus Nogueira afirmou ter ficado impressionado com o que viu, garantindo nunca ter presenciado uma festa religiosa com tamanha proporção. "Festa religiosa, desse tamanho, dessa magnitude, nunca tinha visto, presenciado. Tive o prazer de vir no ano passado, no Círio, mas não vi na Transladação", explicou.

O jogador também celebrou o momento de fé: "Estou muito feliz. É um momento de fé, de alegria, de agradecimento. Acho que a mobilização da cidade é uma coisa que não tem explicação. Vemos muitas pessoas andando seis quilômetros, dez quilômetros. Gente vindo de outras cidades, então, é uma mobilização fora do comum e isso nos dá muita alegria".

O time de Matheus amarga a última colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 31 partidas, o time venceu apenas cinco, conquistou somente 26 pontos e amarga a lanterna, estando a 10 pontos da Ferroviária-SP, primeira equipe fora do Z4. O próximo adversário do Paysandu é o Remo, nesta terça-feira, às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém.