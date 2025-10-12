Entre fé e futebol: quando o Círio inspira os milagres de Remo e Paysandu

O Círio de Nazaré é um tempo em que Belém se veste de fé, esperança e promessas. Nas ruas, o povo paga promessas, renova votos e agradece milagres. Nos campos, a crença também se manifesta, afinal, quem nunca pediu uma ajudinha da “Nazinha” para o time do coração?

Assim como os devotos, Remo e Paysandu já viveram seus próprios milagres sob o olhar de Nossa Senhora. Em diferentes anos, o período do Círio marcou viradas, acessos e conquistas que mudaram o rumo das duas maiores forças do futebol paraense.

Os milagres bicolores

Em 2024, o Paysandu atravessava uma campanha irregular na Série B. Às vésperas do Círio, o time oscilava entre vitórias e derrotas, e a permanência na competição parecia distante. Foi então que, após a festividade, o Papão iniciou uma arrancada quase milagrosa: foram cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota nas últimas rodadas, desempenho que garantiu a permanência na Segundona.

Dois anos antes, em 2022, o cenário também foi de superação. O Paysandu não conseguiu o acesso na Série C, mas logo após o Círio conquistou a Copa Verde, ao vencer o Vila Nova-GO nos pênaltis. A taça veio em meio à fé e à festa, como um presente da padroeira ao torcedor bicolor.

A fé azulina e os acessos após o Círio

Entre os momentos de fé e bola, o Remo também coleciona graças recebidas. Em 2020, após o Círio de Nazaré, o Leão viveu uma das campanhas mais marcantes de sua história recente. O time se classificou em primeiro lugar no quadrangular final da Série C, coroado com uma vitória por 3 a 1 sobre o Paysandu, garantindo o acesso à Série B e o retorno ao cenário nacional.

Mas talvez o maior milagre azulino tenha acontecido em 2015, quando o Remo, então na Série D, conquistou o acesso à Série C após sete anos de espera. O jogo decisivo aconteceu uma semana após o Círio, no Mangueirão, e terminou com uma vitória por 3 a 1 sobre o Operário Ferroviário, em meio a um estádio tomado por fé e emoção.

O Re-Pa do Círio

Neste ano, o Círio e o futebol voltam a se cruzar. O clássico Re-Pa, válido pela 32ª rodada da Série B, será disputado dois dias após a grande procissão, na terça-feira (14), no Mangueirão.

Para o Paysandu, só a vitória importa. O time bicolor precisa vencer para manter viva a esperança de permanência na Série B e, de quebra, dificultar a vida do rival na luta pelo acesso. Já o Remo, embalado pela boa fase, vê no clássico uma chance de continuar sonhando com o G-4 e, ao mesmo tempo, empurrar o maior adversário ainda mais para o fundo da tabela.

Com fé renovada e corações divididos entre azul e branco, Belém se prepara para mais um duelo em clima de devoção e rivalidade. E fica a pergunta que só o campo e a fé poderão responder: neste Círio, por quem Nossa Senhora de Nazaré irá interceder?