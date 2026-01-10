Capa Jornal Amazônia
ONG mobiliza público em Belém para encontrar lares para pets adultos e filhotes

Evento realizado pela ONG Adoção com Amor em parceria com o projeto Au Family reuniu cães e gatos no Castanheira Shopping

fonte

Feira de adoção em Belém oferece nova chance para mais de 15 animais resgatados (Igor Mota)

A ONG Adoção com Amor Belém esteve presente em uma Feira de Adoção de Pets neste sábado (10), no Castanheira Shopping, em Belém. Com mais de 15 animais disponíveis para a adoção, o público e possíveis tutores puderam conhecer de perto os pets.

O evento aconteceu das 10h às 17h, no piso de serviço, e tem como objetivo incentivar a adoção responsável de cães e gatos resgatados, oferecendo uma nova chance a animais que aguardam por um lar.

“Aqui temos esse espaço cedido pelo Castanheira, como também a gente conversa com o Au Family; eles cedem para a gente para conseguirmos fazer a condução de animais. Eles têm uma média de idade; tem tanto para cães adultos que foram resgatados, como cães que nasceram lá com a gente, com o resgate da mãezinha deles”, explicou Manuela Nobre, defensora da causa animal.

ONG Adoção com Amor Belém (Fotos: Igor Mota)

Como citado, estavam disponíveis para a adoção cães e gatos, entre filhotes e adultos, todos castrados e vacinados. Para realizar a adoção, é necessário passar por uma triagem, com apresentação de documento de identidade, comprovante de residência e passar por uma entrevista com os organizadores. Além disso, as organizadoras acompanham por um período o pet e o tutor, garantindo a castração desse animal.

Sem sede, os cães resgatados pela ONG Adoção com Amor Belém ficam em lares temporários até encontrarem um fixo. Nesse primeiro momento, eles recebem todo o atendimento de saúde necessário para ficarem disponíveis para a adoção.

“Às vezes, quando alguém acha um animal, ou um grupo de pessoas, elas se juntam para pagar um lar temporário. Depois a gente faz a fichinha e coloca para a adoção. Temos esse documento que tem o nome do animal, responsável por ele, vacinação, vermifugação, medicação de pulgas e carrapatos, dentre outras informações. Tem ainda um veterinário que acompanha esses animais. Esse é o acompanhamento que a gente faz até eles irem para a adoção. Depois disso, temos um formulário que a pessoa preenche, on-line ou físico. O interessado passa por uma entrevista e, após todos esses procedimentos, a pessoa pode levar o pet”, detalha Manuela Nobre.

Para os interessados em adotar um cão ou gato que não puderam estar na feira, é possível conhecer esses animais através das redes sociais da ONG, @adocaocomamor_belem. Além disso, no perfil é possível encontrar informações necessárias para se tornar um tutor através de uma doação responsável.

 

