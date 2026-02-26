Sesc Doca abre inscrições para o programa Universidade 50+ em Belém; saiba mais

As inscrições para o programa Universidade 50+, do Sesc no Pará, vão abrir na próxima segunda-feira (2/3) para a turma de 2026. A iniciativa oferece um espaço de reflexão, aprendizado e autocuidado, voltado a quem deseja viver com autonomia, protagonismo e qualidade de vida. As atividades serão realizadas presencialmente na unidade do Sesc Doca, às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 16h30, no período de 4/03 a 09/12 deste ano.

Voltado ao público da terceira idade, o programa promove a socialização, a autoestima e o fortalecimento do sentimento de pertencimento. As ações incluem conhecimentos de modo geral que contribuem para a construção de uma visão mais positiva do futuro, reforçando o propósito de vida. Para quem busca um envelhecimento mais saudável e ativo, a oportunidade é imperdível.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o envelhecimento ativo envolve saúde entendida como bem-estar biopsicossocial, participação social, cidadã, cultural e espiritual, além de segurança, proteção e aprendizagem ao longo da vida. Essa metodologia é aplicada dentro do programa Universidade 50+ com o foco no bem-estar físico, mental e social da terceira idade.

Valores e inscrições

As vagas são destinadas prioritariamente a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes, com mensalidade de R$50,00. As inscrições podem ser feitas online ou presencialmente no Sesc Doca (6º andar).

Serviço

Sesc Doca abre inscrições para o programa Universidade 50+.

Local: Sesc Doca (Rua Senador Manoel Barata, 1873 – Reduto)

Informações: (91) 4005-9501 do 01 até o 08 (Sesc Doca), (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp)

Fale com o Sesc pelo site: sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará | LinkedIn: Sesc no Pará