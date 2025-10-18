Cachorros que moravam com serial killer são resgatados; animais vão para adoção

Os cães que viviam com a serial killer Ana Paula Veloso Fernandes foram resgatados e vão para a adoção. A mulher, acusada de envenenar e matar quatro pessoas, teria tirado a vida de 14 cachorros. Os três animais que estavam com ela sofriam maus-tratos e serão tratados em Guarulhos, São Paulo.

Nomeados como Luna, Selena e Bob, os cachorros foram recolhidos pela prefeitura, a pedido da polícia, no dia 21 de agosto. Segundo as investigações, Ana Paula pretendia envenená-los também. A Polícia Técnico-Científica revela que encontrou “chumbinho”, veneno utilizado para exterminar ratos, em um frasco de vidro na casa.

Ana Paula foi presa em julho e é acusada pelos assassinados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além dela, estão presas Roberta Cristina Veloso Fernandes, irmã de Ana Paula e suspeita de participar dos crimes, e Michelle Paiva da Silva, filha de uma das vítimas acusada de planejar a morte do pai. Para descobrir qual substância provocou os óbitos, três dos quatro corpos foram exumados.

Classificada como serial killer, Ana Paula confessou durante um interrogatório que matou 14 cachorros, sendo 10 deles filhotes dos três animais resgatados pela prefeitura de Guarulhos. Os outros quatro seriam do ex-marido.

Após o resgate, Bob passou a se chamar Denis e Selena agora é Rebeca. Eles foram acolhidos pela Subsecretaria de Bem-Estar Animal, parte da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade. No momento, eles estão num abrigo em Bonsucesso, no Rio de Janeiro.

De acordo com a prefeitura, os animais não possuem taça definida, já estão vacinados contra raiva e receberam imunização polivalente. Denis era castrado quando foi resgatado e Rebeca e Luna passaram pelo procedimento. "Todos encontram-se saudáveis e, após plena recuperação, estarão disponíveis para adoção responsável”, diz a prefeitura em nota.