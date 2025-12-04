O que é a 'pegada suicida'? Entenda o exercício no supino que causou a morte de homem em academia

A morte do presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, trouxe repercussão nacional para o termo "pegada suicida" no supino, uma técnica frequentemente discutida no mundo fitness e apontada como de alto risco.

Ronald morreu na última segunda-feira (1º) após a barra de supino cair sobre o tórax enquanto realizava o exercício sem apoio e utilizando a chamada false grip, conhecida no Brasil como pegada falsa ou pegada suicida.

VEJA MAIS

O caso reacendeu discussões sobre segurança na musculação e sobre a forma correta de segurar a barra no exercício de supino.

Pegada suicida: o que é essa técnica?

A pegada suicida no supino consiste em segurar a barra sem envolver o polegar, mantendo o equipamento apoiado apenas sobre os demais dedos e palma da mão. A ausência do polegar reduz o controle e aumenta o risco de a barra escorregar para frente e cair sobre o tórax, pescoço ou rosto.

📌 Termos mais usados para a técnica

Pegada suicida

False grip

Pegada falsa no supino

Supino com pegada sem polegar

Segundo especialistas, embora seja utilizada por atletas experientes e praticantes de calistenia, essa técnica não é recomendada em ambientes convencionais de academia.

Por que a pegada suicida no supino é considerada perigosa?

A false grip é perigosa porque elimina o principal mecanismo de travamento natural da mão: o polegar.

Com a pegada sem polegar:

A barra tem menor estabilidade

Qualquer deslize pode resultar em queda

Fadiga e suor aumentam o risco

O exercício de supino pode matar? Entenda os riscos

Apesar de ser um dos exercícios mais populares da musculação, o supino com barra livre está entre os que mais envolvem riscos quando executado sem técnica ou supervisão.

Os principais acidentes relacionados ao supino incluem:

Barra caindo sobre o tórax

Traumas no rosto

Lesões no ombro

Asfixia

Quedas fatais

Variações com máquinas guiadas, possuem travas, mas não eliminam a necessidade de acompanhamento.

Como evitar acidentes no supino

Dicas de segurança para evitar acidente com supino:

Use pegada fechada com polegar

Mantenha punhos alinhados

Realize a descida de forma controlada

Não aumente a carga além da sua capacidade

Treine com parceiro ou professor

Busque orientação de profissional de educação física

Pegada suicida é proibida?

A pegada suicida não é proibida, mas é desaconselhada na maior parte das academias e entre iniciantes.

Alguns atletas utilizam a técnica em modalidades específicas, mas somente com supervisão e experiência.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte acidental e segue em investigação. O laudo oficial da morte ainda não foi divulgado até a última atualização.