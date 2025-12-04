O que é a 'pegada suicida'? Entenda o exercício no supino que causou a morte de homem em academia
Entenda por que o exercício feito sem o polegar envolvendo a barra aumenta o risco de queda e exige supervisão profissional
A morte do presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, Ronald José Salvador Montenegro, de 55 anos, trouxe repercussão nacional para o termo "pegada suicida" no supino, uma técnica frequentemente discutida no mundo fitness e apontada como de alto risco.
Ronald morreu na última segunda-feira (1º) após a barra de supino cair sobre o tórax enquanto realizava o exercício sem apoio e utilizando a chamada false grip, conhecida no Brasil como pegada falsa ou pegada suicida.
O caso reacendeu discussões sobre segurança na musculação e sobre a forma correta de segurar a barra no exercício de supino.
Pegada suicida: o que é essa técnica?
A pegada suicida no supino consiste em segurar a barra sem envolver o polegar, mantendo o equipamento apoiado apenas sobre os demais dedos e palma da mão. A ausência do polegar reduz o controle e aumenta o risco de a barra escorregar para frente e cair sobre o tórax, pescoço ou rosto.
📌 Termos mais usados para a técnica
- Pegada suicida
- False grip
- Pegada falsa no supino
- Supino com pegada sem polegar
Segundo especialistas, embora seja utilizada por atletas experientes e praticantes de calistenia, essa técnica não é recomendada em ambientes convencionais de academia.
Por que a pegada suicida no supino é considerada perigosa?
A false grip é perigosa porque elimina o principal mecanismo de travamento natural da mão: o polegar.
Com a pegada sem polegar:
- A barra tem menor estabilidade
- Qualquer deslize pode resultar em queda
- Fadiga e suor aumentam o risco
O exercício de supino pode matar? Entenda os riscos
Apesar de ser um dos exercícios mais populares da musculação, o supino com barra livre está entre os que mais envolvem riscos quando executado sem técnica ou supervisão.
Os principais acidentes relacionados ao supino incluem:
- Barra caindo sobre o tórax
- Traumas no rosto
- Lesões no ombro
- Asfixia
- Quedas fatais
Variações com máquinas guiadas, possuem travas, mas não eliminam a necessidade de acompanhamento.
Como evitar acidentes no supino
Dicas de segurança para evitar acidente com supino:
- Use pegada fechada com polegar
- Mantenha punhos alinhados
- Realize a descida de forma controlada
- Não aumente a carga além da sua capacidade
- Treine com parceiro ou professor
- Busque orientação de profissional de educação física
Pegada suicida é proibida?
A pegada suicida não é proibida, mas é desaconselhada na maior parte das academias e entre iniciantes.
Alguns atletas utilizam a técnica em modalidades específicas, mas somente com supervisão e experiência.
De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte acidental e segue em investigação. O laudo oficial da morte ainda não foi divulgado até a última atualização.
