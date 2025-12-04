Homem morre ao dar salto 'mortal' enquanto brincava com filho em praça

Um homem, identificado como Ronivon Almeida da Silva, de 39 anos, morreu após dar um salto mortal enquanto brincava com o filho em uma praça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o homem já foi encontrado inconsciente e a morte foi confirmada ainda no local.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (3), em uma praça no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. Ronivon foi até um banco da praça e subiu em cima do assento. Na primeira tentativa, ele falhou e escorregou ainda em pé. Em seguida, ele subiu e deu um salto, girando o corpo para trás. Entretanto, ele caiu no chão, de bruços e imóvel.

VEJA MAIS





Segundo os bombeiros, após a queda, Ronivon pode ter sofrido uma crise convulsiva e não apresentava resposta verbal ou motora. A Polícia Militar foi acionada e o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a família, além do filho de 11 anos, o homem estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)