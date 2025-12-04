Capa Jornal Amazônia
Jornal Amazônia
Brasil

Homem morre ao dar salto 'mortal' enquanto brincava com filho em praça

Vítima estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão

Gabrielle Boeges
fonte

Após a queda, Ronivon pode ter sofrido uma crise convulsiva e não apresentava resposta verbal ou motora. (Reprodução/Redes Sociais)

Um homem, identificado como Ronivon Almeida da Silva, de 39 anos, morreu após dar um salto mortal enquanto brincava com o filho em uma praça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o homem já foi encontrado inconsciente e a morte foi confirmada ainda no local.

O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (3), em uma praça no Setor Novo Horizonte, em Goiânia. Ronivon foi até um banco da praça e subiu em cima do assento. Na primeira tentativa, ele falhou e escorregou ainda em pé. Em seguida, ele subiu e deu um salto, girando o corpo para trás. Entretanto, ele caiu no chão, de bruços e imóvel.

Segundo os bombeiros, após a queda, Ronivon pode ter sofrido uma crise convulsiva e não apresentava resposta verbal ou motora. A Polícia Militar foi acionada e o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a família, além do filho de 11 anos, o homem estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Brasil

homem morre após dar mortal
Brasil
