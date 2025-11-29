Capa Jornal Amazônia
Sobrinho da mãe da Mel Maia lamenta morte da tia: ‘não consegui te ajudar’

Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora

Yuri Maia, sobrinho de Débora Maia, 53 anos, a mãe da atriz Mel Maia, lamentou a morte da tia na sexta-feira (28/11). Pelas redes sociais, ele disse que mantinha uma convivência próxima e especial com Débora, que foi encontrada morta no banheiro de casa, também na sexta (28). De acordo com as informações divulgadas até o momento, o corpo foi achado pela própria empregada de sua residência, que fica localizada na zona sudoeste do Rio de Janeiro.

“Hoje, o mundo perdeu um pouco da sua cor. Perdi uma pessoa da minha família que era a mais divertida do mundo. Ela não era só a minha tia; ela era, acima de tudo, a minha melhor amiga”, escreveu na legenda da publicação no Instagram.

O rapaz relembrou as viagens que faziam juntos e as situações afetivas e gestos de cuidado que tinham um com o outro. Yuri comentou sobre um aniversário em que ganhou uma festa surpresa organizada por ela e situações delicadas em que recebeu seu apoio.

“Lembro, principalmente, de um momento super difícil e delicado em que você me estendeu a mão, com uma das posturas mais lindas e familiares que eu já vi. Infelizmente, me dói saber que eu não consegui te ajudar como eu gostaria”, afirmou.

“Tia, com essa dor que aperta o peito, despeço-me de você por enquanto. Eu te amo muito! Espero, de coração, que você encontre a sua felicidade e a sua paz nesse novo local. Prometo guardar para sempre cada risada, cada conselho e cada pedacinho desses momentos inesquecíveis que construímos juntos”, concluiu.

Débora, além de Mel, também era mãe de Yasmin Maia, estudante de odontologia. Horas antes da confirmação da morte, a jovem havia celebrado uma conquista acadêmica nas redes sociais. A assessoria de Mel informou o falecimento, mas não divulgou a causa.

