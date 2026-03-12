Dira Paes estará mais uma vez na transmissão ao vivo do Oscar na TV Globo

O próximo domingo, 15 de março, a TV Globo se junta ao público brasileiro para acompanhar todas as emoções da 98ª edição do OSCAR®. A transmissão ao vivo começa logo após o ‘Fantástico’, para todo o país, com apresentação de Maria Beltrão, comentários de Dira Paes e Waldemar Dalenogare, e tradução simultânea de Anna Viana. O sinal da TV Globo estará disponível também no g1 e no gshow.

“Sempre é hora de celebrar o cinema nacional! E agora mais do que nunca! Vamos torcer pelo Brasil que concorre a 4 estatuetas! É histórico! Estou muito orgulhosa de poder participar desse momento na transmissão do Oscar”, afirma Dira Paes, que reforça o orgulho e a energia que tomam conta do país às vésperas do Oscar.

Além disso, diretamente do tapete vermelho do Teatro Dolby, em Los Angeles, os correspondentes Raquel Krähenbühl e Felippe Coaglio trarão bastidores, curiosidades e os principais momentos da cerimônia em entradas ao vivo na TV Globo e na GloboNews. No Brasil, equipes espalhadas por várias regiões do país vão acompanhar a expectativa do público e a torcida pelo filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, indicado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Direção de Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura. Além disso, o diretor de fotografia Adolpho Veloso concorre como Melhor Fotografia pelo filme “Sonhos de Trem”. É a primeira vez que um brasileiro é indicado nesta categoria.

“Eu apresento o Oscar desde 2006 e, nesses 20 anos, sem dúvida nenhuma, a maior emoção que eu tive foi a vitória de “Ainda Estou Aqui”, no ano passado: o primeiro Oscar que o Brasil trouxe para casa! Então, agora, minha expectativa está nas alturas com as quatro indicações que “O Agente Secreto” conquistou e ainda a indicação de melhor diretor de fotografia para Adolpho Veloso. Não contem com uma apresentadora. Teremos uma torcedora!”, brinca Maria Beltrão.

Além da transmissão ao vivo, g1 e gshow também preparam uma cobertura especial. Na contagem regressiva para a cerimônia, o g1 publica matérias de ‘termômetro’, analisando os potenciais vencedores das principais categorias. A programação reúne ainda curiosidades sobre Wagner Moura e “O Agente Secreto”, avaliações sobre o momento do cinema brasileiro, detalhes de como funciona a campanha de um filme em busca de uma indicação, um panorama das novidades da premiação neste ano e destaques em tempo real, como os campeões da noite. Já o gshow traz serviço sobre onde assistir às produções, entrevistas com especialistas e, também, conteúdos sobre os indicados brasileiros. Durante a cerimônia, informa o que acontece no Dolby Theater, mostra os looks que passarem pelo tapete vermelho e a repercussão nas redes sociais. Além disso, no portal, o público poderá votar em enquetes para decidir os melhores momentos e os trajes que mais chamaram a atenção.