VÍDEO: Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Erika Hilton

O apresentador Ratinho fez comentários considerados transfóbicos contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) durante o “Programa do Ratinho”, exibido na quarta-feira (11). A declaração ocorreu enquanto ele comentava a eleição da parlamentar para a presidência da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados.

“Ela não é mulher, ela é trans. Para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias. Eu sou contra. Eu acho que deveria deixar uma mulher”, afirmou o apresentador durante a atração.

VEJA MAIS

Ao comentar o tema no programa, Ratinho disse que não considerava justa a escolha de uma mulher trans para presidir a comissão.

“Não achei muito justo, com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? Ela não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres. Mulher para ser mulher tem de ser mulher”, declarou.

Durante a fala, o apresentador também citou a cantora Pabllo Vittar ao fazer novas declarações sobre pessoas trans. “Ela tem saco, gente, mulher não tem saco”, disse.

Confira o momento:

Em outro momento, Ratinho voltou a afirmar que, na opinião dele, mulheres deveriam ocupar o posto na comissão. “Mulher para ser mulher precisa ter útero, tem de menstruar, tem de ficar chata três ou quatro dias. Vocês pensam que a dor do parto é fácil?”, afirmou. O apresentador ainda questionou se Érika Hilton era “deputada ou deputado”.

Após tomar conhecimento da repercussão negativa das declarações, Ratinho voltou ao assunto ainda durante o programa e comentou a possibilidade de ser processado.

“Tá tomando lugar de uma mulher! Podia ser uma mulher, porque realmente mulher entende mulher. [...] Não falei mal da deputada, mas se ela quiser processar, pode processar! Eu vou ter que responder mais um processo”, afirmou o apresentador.