Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

VÍDEO: Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Erika Hilton

Apresentador criticou eleição da parlamentar para presidência da Comissão da Mulher da Câmara e afirmou que “mulher para ser mulher precisa ter útero”

Hannah Franco
fonte

Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Érika Hilton: 'Não é mulher' (Reprodução/Redes sociais)

O apresentador Ratinho fez comentários considerados transfóbicos contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) durante o “Programa do Ratinho”, exibido na quarta-feira (11). A declaração ocorreu enquanto ele comentava a eleição da parlamentar para a presidência da Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados.

“Ela não é mulher, ela é trans. Para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias. Eu sou contra. Eu acho que deveria deixar uma mulher”, afirmou o apresentador durante a atração.

VEJA MAIS

image Érika Hilton, Sâmia Bomfim e Ivan Valente participam de evento pela justiça climática na UFPA
O Encontro Internacional de Parlamentares e da Sociedade Civil pela Justiça Climática será realizado no Auditório Benedito Nunes

image Erika Hilton tem gênero alterado para masculino em visto para os EUA
Deputada classificou o episódio como transfobia de Estado e pede uma resposta do Itamaraty

Ao comentar o tema no programa, Ratinho disse que não considerava justa a escolha de uma mulher trans para presidir a comissão.

“Não achei muito justo, com tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans? Ela não é mulher, ela é trans. Não tenho nada contra trans, mas se tem outras mulheres. Mulher para ser mulher tem de ser mulher”, declarou.

Durante a fala, o apresentador também citou a cantora Pabllo Vittar ao fazer novas declarações sobre pessoas trans. “Ela tem saco, gente, mulher não tem saco”, disse.

Confira o momento:

Em outro momento, Ratinho voltou a afirmar que, na opinião dele, mulheres deveriam ocupar o posto na comissão. “Mulher para ser mulher precisa ter útero, tem de menstruar, tem de ficar chata três ou quatro dias. Vocês pensam que a dor do parto é fácil?”, afirmou. O apresentador ainda questionou se Érika Hilton era “deputada ou deputado”.

Após tomar conhecimento da repercussão negativa das declarações, Ratinho voltou ao assunto ainda durante o programa e comentou a possibilidade de ser processado.

“Tá tomando lugar de uma mulher! Podia ser uma mulher, porque realmente mulher entende mulher. [...] Não falei mal da deputada, mas se ela quiser processar, pode processar! Eu vou ter que responder mais um processo”, afirmou o apresentador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ratinho

deputada érika hilton

transfobia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

REVELAÇÃO

Chaiany surpreendeu ao dizer que se apaixonou por duas pessoas dentro do BBB 26

A sister confessa ter interesse em outros participantes da casa e acredita que não ser recíproco

12.03.26 9h51

affair?

Lívia Andrade e Alex Poatan comparecem juntos a evento de luta no Rio de Janeiro

Mesmo discretos, os dois foram embora juntos e de mãos dadas

12.03.26 9h42

MUSEU DAS AMAZÔNIAS

MAZ Música celebra cultura Hip Hop com batalhas de rima, shows e oficinas em Belém

Evento ocorre no Complexo Porto Futuro enquanto o Museu das Amazônias passa por troca de exposições

11.03.26 11h18

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

Ivy Moraes relembra meme do 'BBB 20' e solta grito prometido após eliminação de Babu

Internautas cobraram reação da ex-sister após ator deixar a casa na atual edição

11.03.26 9h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

VÍDEO: Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Erika Hilton

Apresentador criticou eleição da parlamentar para presidência da Comissão da Mulher da Câmara e afirmou que “mulher para ser mulher precisa ter útero”

12.03.26 8h10

CULTURA

Dia do Bibliotecário: homenagem a quem guarda a memória da humanidade

Data serve para lembrar a contribuição de profissionais que todos os dias organizam fontes de pesquisas para estudantes, professores, escritores, jornalistas e pesquisadores de áreas diversas nas bibliotecas pelo mundo

12.03.26 8h00

VIXI!

Modelo curtida por Neymar posta cliques sensuais de chuteira e manda ‘indireta’ ao jogador

O post rapidamente reuniu comentários que faziam referência ao jogador brasileiro

11.03.26 9h48

VIRALIZOU

VÍDEO: paraense entra na 'trend da Rocinha' com música do Tupinambá

Vídeo da atriz Tami Yve foi gravado na comunidade do Rio de Janeiro e destaca a cultura paraense

12.03.26 8h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda