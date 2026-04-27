Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Irmã de Milena se pronuncia após piada de Luciano Huck sobre imigração: 'Situação triste'

O comentário do apresentador ganhou repercussão nesta segunda-feira (27) nas mídias sociais

Victoria Rodrigues

Uma piada do apresentador Luciano Huck chamou a atenção do público que estava assistindo ao programa "Domingão com Huck", na noite do último domingo (26), na TV Globo. Ao longo da exibição, o comunicador convidou para entrar no palco as ex-BBBs Ana Paula Renault e Milena Moreira, campeã do Big Brother Brasil 26 e vice, respectivamente, que estão fazendo sucesso nas mídias sociais devido às suas personalidades.

Porém, durante a conversa com as ex-sisters do BBB 26, Luciano fez uma piada que não agradou muitas pessoas. Ele alegou que a irmã da ex-sister, Mile Moreira, “está fugindo” do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos. “A tua irmã está morando nos Estados Unidos. E está fugindo do ICE lá, não dá para ir e nem voltar, todo mundo com medo da imigração”, comentou Huck entre risos no palco do "Domingão".

Após escutar a piada de Luciano Huck, a recreadora Milena, que conquistou o segundo lugar no reality show, optou por não responder à brincadeira do apresentador e apenas baixou a cabeça enquanto, aparentemente, esperava Huck parar de rir e fazer outra pergunta para as ex-BBBs.

VEJA MAIS

image Ana Paula, Milena e Juliano fazem reunião dos Eternos do BBB 26 e Samira é excluída

image Milena questiona presença de representante de mães na final do BBB 26 e expõe situação externa
Segundo a participante, a mulher em questão nunca a convidou para festas

image Quanto Ana Paula, Juliano e Milena ganharam no BBB 26? Descubra os valores
Ao longo da edição, os participantes também tiveram a chance de acumular outros ganhos

Pronunciamento de Mile Moreira

Na mesma noite, a irmã de Milena resolveu escrever um comentário dentro de uma publicação sobre o mesmo assunto. “O Luciano provavelmente não viu meu vídeo recebendo o Green Card! O que o Luciano falou basicamente é o que está acontecendo atualmente aqui nos EUA, os imigrantes fora de status estão andando com medo, fugindo e desconfiando de tudo e todos. Uma situação séria e triste”, disse Mile Moreira.

image Alguns internautas não gostaram da piada de Luciano Huck. (Foto: Reprodução/Instagram)

No X, alguns espectadores não gostaram da forma como o comunicador abordou o tema em um programa de entretenimento. "Às vezes é melhor ficar quieto do que soltar uma dessas", revelou uma pessoa. "Percebeu a merd* que falou e tentou disfarçar, mas o estrago estava feito", escreveu outro. "Luciano Huck foi meio sem noção de fazer piada com isso. Deu pra ver na hora em que ela ficou super constrangida", destacou um terceiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

milena

caldeirão com huck

luciano huck

imigração
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

REPERCUSSÃO

BBB 26 tem final mais assistida do ano e alcança pico de comentários nas redes

Edição vencida por Ana Paula Renault lidera audiência do ano e registra maior volume de comentários da década

22.04.26 17h03

TELEVISÃO

TV Liberal completa 50 anos com reportagens premiadas e de repercussão nacional

Emissora paraense é reconhecida por reportagem de Jalília Messias sobre recuperação de manguezais na Amazônia

19.04.26 8h30

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

SURPRESA

VÍDEO: Luciano Huck está no Pará para entrega de prêmio de R$ 1 milhão

Imagens do apresentador do 'Domingão' começaram a circular nas redes sociais na tarde desta segunda-feira (27)

27.04.26 15h12

CULTURA

TV Liberal celebra 50 anos de história e conexão com os paraenses

Em 27 de abril de 1976, Romulo Maiorana e autoridades protagonizavam o começo de uma nova era da televisão na Amazônia. Por isso, o dia de hoje é, para o público e profissionais da emissora, um momento ímpar para se celebrar

27.04.26 8h00

CELEBRAÇÃO

TV Liberal inicia comemorações de 50 anos ao vivo no Bom Dia Pará

Emissora celebra 50 anos de fundação com programação especial e homenagens

27.04.26 11h01

SAÚDE

Apresentadora do SBT tem mal-estar ao vivo e erra nome de Cesar Filho

Simone Queiroz revelou ter sofrido uma crise de labirintite ao vivo e detalhou os sintomas que sentiu durante a transmissão

27.04.26 8h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda