Irmã de Milena se pronuncia após piada de Luciano Huck sobre imigração: 'Situação triste'

Uma piada do apresentador Luciano Huck chamou a atenção do público que estava assistindo ao programa "Domingão com Huck", na noite do último domingo (26), na TV Globo. Ao longo da exibição, o comunicador convidou para entrar no palco as ex-BBBs Ana Paula Renault e Milena Moreira, campeã do Big Brother Brasil 26 e vice, respectivamente, que estão fazendo sucesso nas mídias sociais devido às suas personalidades.

Porém, durante a conversa com as ex-sisters do BBB 26, Luciano fez uma piada que não agradou muitas pessoas. Ele alegou que a irmã da ex-sister, Mile Moreira, “está fugindo” do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos. “A tua irmã está morando nos Estados Unidos. E está fugindo do ICE lá, não dá para ir e nem voltar, todo mundo com medo da imigração”, comentou Huck entre risos no palco do "Domingão".

Após escutar a piada de Luciano Huck, a recreadora Milena, que conquistou o segundo lugar no reality show, optou por não responder à brincadeira do apresentador e apenas baixou a cabeça enquanto, aparentemente, esperava Huck parar de rir e fazer outra pergunta para as ex-BBBs.

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Pronunciamento de Mile Moreira

Na mesma noite, a irmã de Milena resolveu escrever um comentário dentro de uma publicação sobre o mesmo assunto. “O Luciano provavelmente não viu meu vídeo recebendo o Green Card! O que o Luciano falou basicamente é o que está acontecendo atualmente aqui nos EUA, os imigrantes fora de status estão andando com medo, fugindo e desconfiando de tudo e todos. Uma situação séria e triste”, disse Mile Moreira.

Alguns internautas não gostaram da piada de Luciano Huck. (Foto: Reprodução/Instagram)

No X, alguns espectadores não gostaram da forma como o comunicador abordou o tema em um programa de entretenimento. "Às vezes é melhor ficar quieto do que soltar uma dessas", revelou uma pessoa. "Percebeu a merd* que falou e tentou disfarçar, mas o estrago estava feito", escreveu outro. "Luciano Huck foi meio sem noção de fazer piada com isso. Deu pra ver na hora em que ela ficou super constrangida", destacou um terceiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)