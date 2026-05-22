Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Faustão vai voltar à TV? Filho do apresentador revela planos de retorno após recuperação

Apesar das internações no passado, o apresentador João Silva revelou que o comunicador ainda ama estar ativo nas redes sociais

Victoria Rodrigues
fonte

João Silva é fruto do relacionamento de Fausto Silva com a produtora Luciana Cardoso. (Foto: Reprodução/ Contilnet Notícias)

O apresentador João Silva, de 22 anos, filho de Faustão, abriu o jogo recentemente sobre algumas intimidades do pai durante uma entrevista ao canal "AchismosTV", comandado por Maurício Meirelles. O comunicador foi submetido a alguns transplantes nos últimos anos, mas ainda acompanha de perto conteúdos de entretenimento, esporte e internet, já pensando se vai retornar para o universo da comunicação.

“Sempre falo para ele. Mas ele tem que fazer algo que ele curta. Eu acho que na hora que ele estiver 100% bem de saúde, zerado mesmo, ele vai fazer alguma coisa. Não é possível que ele não vai fazer mais nada. Eu acho que vai. Eu acho que ele está muito na missão de se condicionar fisicamente para depois tomar a decisão de querer voltar ou não”, revelou o apresentador João Silva com esperanças na recuperação do pai.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Faustão aparece com Tom Cavalcante no aniversário de 76 anos
Apresentador surgiu em registro raro ao lado do humorista, que prestou homenagem nas redes sociais

image Mulher de Faustão comemora 'retomada da vida com plenitude' em aniversário do apresentador
Luciana prosseguiu celebrando o marido por "se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo'

image De cadeira de rodas, Faustão faz aparição rara no aniversário da filha
O apresentador surgiu ao lado dos familiares no aniversário da Lara

A recuperação de Faustão e o amor pelo entretenimento

Entre os anos de 2023 e 2025, o apresentador Fausto Silva passou por quatro transplantes de órgãos: um no coração, um no fígado e dois nos rins, o que fez com que ele realizasse diversos tratamentos para a recuperação de sua saúde. Agora, o estado dele é considerado estável, mas segue em recuperação contínua, com acompanhamento médico e cuidados específicos, e, principalmente, evitando exposição excessiva na internet.

Apesar de Faustão ter passado muito tempo sob cuidados médicos nos hospitais, João disse que ele continua bastante ativo nas notícias e ama estar em contato com a internet, especialmente no Instagram e no YouTube. “Ele gosta das coisas do Brasil. Cazé é um grande exemplo. Ele gosta das coisas bem escrachadas mesmo... Então ele gosta muito do Matheus Ceará. Assiste o dia inteiro”, explicou o filho do comunicador.

“Ele é muito do reels. Se você olha o Instagram dele, é muito bom. E ele fica put* se você não assiste. A gente tem um grupo da família: eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe e ele manda uns 40 reels por dia. Se você não assiste... ‘E aquela macarronada que eu te mandei? Italiana, do Bixiga?’ ‘Eu não vi, pai!’ ‘Como é que você não viu se eu mandei no grupo?’ . Mas eu falo: ‘Pai, são 40 por dia! É muito!’”, brincou João Silva.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

faustão

joão silva

retorno

pai

televisão

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

TELEVISÃO

GloboNews exibe episódio sobre feiras do Pará com Fernando Gabeira nesta sexta (22)

Série 'Pelas Feiras do Brasil' visita Igarapé-Miri, Abaetetuba e o Ver-o-Peso para mostrar tradições e personagens do estado

22.05.26 17h41

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Milena chega às bancas com aventuras próprias e novo olhar sobre o bairro do Limoeiro

Criadoras destacam que revista explora pertencimento e identidade de forma leve e integrada às histórias

22.05.26 14h26

MÚSICA

Nosso Tom lança projeto musical gravado no Porto Futuro II

Em comemoração aos seus 25 anos de estrada, o grupo reúne faixas autorais e releituras especiais em lançamentos disponíveis no YouTube e nas plataformas de música

22.05.26 12h56

CONFIRMADA

Durval Lelys traz a histórica micareta Trivela a Belém no dia 15 de agosto

A turnê 2026 traz à capital paraense uma estrutura moderna e tecnológica para reviver os grandes sucessos que marcaram a trajetória do Asa de Águia, garantindo uma experiência imersiva e nostálgica para os fãs de axé

22.05.26 12h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CIRURGIA

Manu Bahtidão passa por cirurgia íntima e relata recuperação: 'Vai resolver meus problemas'

Cantora contou nas redes sociais que realizou procedimento para corrigir assimetria e reduzir desconfortos físicos

21.05.26 22h19

AMOR

Miguel Falabella mantém relacionamento de três anos com empresário; saiba quem é

O casal compartilha rotina em eventos e bastidores artísticos, mantendo a convivência restrita ao círculo de amigos e familiares

22.05.26 8h50

DISPUTA

Com paraense no elenco, reality de imigrantes cancela votação e tira prêmio da irmã de Milena

Final terminou sob forte repercussão na internet após a produção anular a votação popular devido ao uso irregular de bots

22.05.26 9h30

MODA

Paraense Jordanna Maia domina o red carpet em Cannes em produção avaliada em mais de R$ 150 mil

A It Girl deu detalhes sobre o processo criativo do modelo exclusivo que une veludo preto, transparência e aplicações douradas, acompanhado por peças de alta joalheria

22.05.26 9h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda