Faustão vai voltar à TV? Filho do apresentador revela planos de retorno após recuperação

O apresentador João Silva, de 22 anos, filho de Faustão, abriu o jogo recentemente sobre algumas intimidades do pai durante uma entrevista ao canal "AchismosTV", comandado por Maurício Meirelles. O comunicador foi submetido a alguns transplantes nos últimos anos, mas ainda acompanha de perto conteúdos de entretenimento, esporte e internet, já pensando se vai retornar para o universo da comunicação.

“Sempre falo para ele. Mas ele tem que fazer algo que ele curta. Eu acho que na hora que ele estiver 100% bem de saúde, zerado mesmo, ele vai fazer alguma coisa. Não é possível que ele não vai fazer mais nada. Eu acho que vai. Eu acho que ele está muito na missão de se condicionar fisicamente para depois tomar a decisão de querer voltar ou não”, revelou o apresentador João Silva com esperanças na recuperação do pai.

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A recuperação de Faustão e o amor pelo entretenimento

Entre os anos de 2023 e 2025, o apresentador Fausto Silva passou por quatro transplantes de órgãos: um no coração, um no fígado e dois nos rins, o que fez com que ele realizasse diversos tratamentos para a recuperação de sua saúde. Agora, o estado dele é considerado estável, mas segue em recuperação contínua, com acompanhamento médico e cuidados específicos, e, principalmente, evitando exposição excessiva na internet.

Apesar de Faustão ter passado muito tempo sob cuidados médicos nos hospitais, João disse que ele continua bastante ativo nas notícias e ama estar em contato com a internet, especialmente no Instagram e no YouTube. “Ele gosta das coisas do Brasil. Cazé é um grande exemplo. Ele gosta das coisas bem escrachadas mesmo... Então ele gosta muito do Matheus Ceará. Assiste o dia inteiro”, explicou o filho do comunicador.

“Ele é muito do reels. Se você olha o Instagram dele, é muito bom. E ele fica put* se você não assiste. A gente tem um grupo da família: eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe e ele manda uns 40 reels por dia. Se você não assiste... ‘E aquela macarronada que eu te mandei? Italiana, do Bixiga?’ ‘Eu não vi, pai!’ ‘Como é que você não viu se eu mandei no grupo?’ . Mas eu falo: ‘Pai, são 40 por dia! É muito!’”, brincou João Silva.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)