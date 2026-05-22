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GloboNews exibe episódio sobre feiras do Pará com Fernando Gabeira nesta sexta (22)

Série 'Pelas Feiras do Brasil' visita Igarapé-Miri, Abaetetuba e o Ver-o-Peso para mostrar tradições e personagens do estado

Amanda Martins
fonte

Fernando Gabeira (Globo/Henrique Picarelli)

O Pará será destaque nesta sexta-feira (22) na série Pelas Feiras do Brasil”, apresentada pelo jornalista Fernando Gabeira para a GloboNews. O episódio vai ao ar a partir das 9h30, dentro do programa Conexão GloboNews, e percorre feiras populares do estado para mostrar personagens, tradições e hábitos ligados ao cotidiano paraense.

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A produção acompanha mercados e feiras livres de diferentes regiões do país para retratar sotaques, manifestações culturais e formas de convivência presentes nesses espaços. Ao todo, a série terá cinco episódios exibidos sempre às sextas-feiras.

Gabeira visita cidades do nordeste paraense

Durante a passagem pelo estado, o comunicador visitou municípios do nordeste paraense e acompanha a rotina de feirantes, trabalhadores e moradores. Em Igarapé-Miri, conhecida como a capital mundial do açaí,  Fernando mostra a movimentação da feira local e a relação da cidade com o fruto que movimenta a economia e faz parte da alimentação da região.

Já em Abaetetuba, a equipe registra uma feira livre marcada pelo intenso fluxo de motocicletas dividindo espaço com comerciantes e consumidores.

Ver-o-Peso e banhos de cheiro aparecem no episódio

O episódio também inclui conversas com Beth Cheirosinha e outras erveiras do Ver-o-Peso, que apresentam banhos de cheiro, ervas e remédios naturais produzidos com ingredientes amazônicos vendidos tradicionalmente nas feiras paraenses.

As gravações da série ocorreram ao longo de cerca de três meses. A jornada começou pela Feira da Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, frequentada semanalmente por Gabeira, e passou ainda por estados como Goiás, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

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