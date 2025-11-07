Jornalista Andréia Sadi é vista andando de ônibus da COP 30 em Belém
Repórter da GloboNews está na capital paraense e foi fotografada usando o transporte oficial da conferência
A jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, foi vista andando de ônibus nesta sexta-feira (7/11), em Belém, onde está para cobrir a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O registro foi feito pelo publicitário paraense Yvens Penna e divulgado nas redes sociais.
Em tom bem-humorado, Yvens publicou a foto com a jornalista no ônibus COP e escreveu: “Pegar o busão da COP com Andréia Sadi, fazer o registro e ter como pano de fundo a Makell (a moda jovem do Brasil) é Absolute Cinema 🎥”.
Os ônibus da COP30 são veículos oficiais disponibilizados para o transporte de participantes credenciados do evento. Para utilizá-los, é necessário apresentar a credencial da Blue Zone, área de acesso restrito a delegações oficiais, ou a carta da UNFCCC, órgão da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela realização da conferência.
Os coletivos contam com ar-condicionado e internet Wi-Fi, e circulam entre locais estratégicos de Belém que abrigam atividades da COP30, facilitando o deslocamento de jornalistas, autoridades e representantes de organizações internacionais.
