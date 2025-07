Fafá de Belém reúne vozes na série 'Conversas de Varanda' para debater sobre o futuro da Amazônia

A cantora paraense Fafá de Belém está a frente da série “Conversas de Varanda”, que reúne vozes das artes, moda, ciência e ativismo para debater soluções emergenciais e meios eficientes para a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta.

A primeira live será realizada no dia 30 de julho, das 19h às 20h, e será transmitida ao vivo pelos canais da Varanda de Nazaré e de Fafá de Belém no YouTube. Participarão a estilista e empresária Lenny Niemeyer, do Diretor do Museu do Pontal do Rio Lucas Van de Beuque, e o Advogado Especialista em Amazônia Eugênio Pantoja, com mediação da cantora paraense.

Outras duas outras transmissões estão previstas para Belém e São Paulo. Na capital paraense, a transmissão será feita em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Fórum Varanda da Amazônia

A série antecede o III Fórum Varanda da Amazônia, que será realizado nos dias 7 e 8 de outubro, em Belém. Ocorrendo há três anos, o fórum traz uma programação própria que levanta assuntos sobre justiça climática, cultura, bioeconomia, empreendedorismo feminino, conhecimento ancestral e inovação.

Em 2025, ano em que cidade sedia a COP 30 e ganha destaque global com a realização do evento, o fórum deverá reunir aproximadamente 1.000 participantes durante os dois dias de evento para debater os desafios que envolvem o futuro da Amazônia.

Inscrições Fórum 2025

As inscrições para o Fórum estarão abertas a partir de 1º de agosto, de forma gratuita, no site oficial do evento, e os temas dos painéis já podem ser consultados na página.

Neste ano, a Varanda de Nazaré celebra 15 anos de atuação como um espaço essencial para amplificar as vozes da Amazônia e impulsionar a construção coletiva de um futuro sustentável para a floresta e seus povos - além de, claro, divulgar o Círio de Nazaré, a maior festa religiosa do mundo.

“A Varanda nasceu do Círio, mas hoje é um espaço onde construímos pontes entre saberes, culturas e futuros possíveis para quem protege a floresta”, afirma Fafá de Belém.