Studio de Artes Clayton Faber dinamiza a interação do público com a arte em Belém

Em pouco mais de um mês de funcionamento no 3º piso do Shopping Pátio Belém, no centro de Belém, o Studio de Artes Clayton Faber contribui para a disseminação das artes plásticas na capital paraense de uma forma inovadora. Nesse espaço, o público tem a oportunidade de ver ao vivo o processo criativo de um artista e ainda observar obras de arte em exposição com a assistência do autor. Agora, a partir de agosto próximo, essa interação das pessoas com o universo das artes vai ser ampliada mediante novas atividades no local. Uma delas será um encontro de artistas no Studio, como adianta o próprio Clayton Faber, um paulista de Limeira (SP) que adotou o Pará para viver.

Esse artista plástico, poeta e designer celebra a resposta positiva do público ao Studio. "A experiência está sendo incrível, porque as pessoas nunca viram um atelier, um estúdio-galeria em um shopping. Existem galerias, mas não existe nenhum estúdio-galeria. Isso é novidade em nível de Brasil. Então, a gente está aqui inovando com essa iniciativa, e está sendo muito bem recebida pelas pessoas que vêm, que visitam e estão gostando muito da novidade. Então, está sendo uma experiência incrível por conta justamente dessa reação das pessoas em ver um artista pintando ao vivo e ter a oportunidade de conversar com ele", diz Clayton 62 anos. Ele descobriu seu potencial nas artes plásticas em plena pandemia da Covid-19 em 2020 e não parou mais de produzir e expor trabalhos no Brasil e no exterior.

Nesse contexto, o Studio de Artes Clayton Faber conta com o apoio do Shopping Pátio Belém e do Grupo Liberal e contribui para dar visibilidade para a produção de Clayton Faber e também para formar plateia para as artes plásticas em geral. "Aqui, nós estamos em um shopping center, e obviamente muita gente passando, entrando, perguntando e tendo a oportunidade de admirar obras de arte. Muitas pessoas nunca viram uma obra de arte diretamente na vida", ressalta Faber.

E essa descoberta de novos horizontes por parte do público no campo da arte acaba servindo também de motivação para o próprio Clayton. "Toda situação serve de inspiração para o artista", pontua. Às vezes, como diz, o artista precisa simplesmente de uma palavra colocada no lugar certo para que aconteça na cabeça dele uma quantidade de ideias que vai acabar gerando uma nova obra. "Até a gente se surpreende com a quantidade de desdobramentos que a nossa mente cria a partir de uma única situação", salienta Clayton.

Homenagens

Por isso, não à toa, o público pode conferir obras de Clayton no Studio, em uma mostra intitulada "Imaginário", termo que serve de fio condutor da trajetória desse artista desde a primeira exposição individual dele em dezembro de 2021. Nesse processo artístico, ele se vale das tulipas para prestar homenagem aos cidadãos portadores de Parkinson (a tulipa "Dr. James Parkinson", é o símbolo da conscientização sobre a doença de Parkinson), assim como o próprio Clayton que convive com a doença. Por meio de cores e da série "Espelhos da Alma", homenageia as pessoas portadoras do autismo, e por meio de obras em preto e branco, Clayton Faber rende homenagem a quem apresenta daltonismo.

Esse artista também presta homenagem à festa maior dos paraenses: o Círio de Nossa Senhora de Nazaré e para a biodiversidade amazônica. Essa intenção e outros sentidos relacionados à arte ganham vida por meio da interação do público visitante do Studio Clayton Faber com a produção de obras no espaço, desmistificando o contato com o autor de obras de arte anteriormente muito limitado.

"A gente está com ideia de promover um encontro de artistas aqui, no espaço, para que haja interação entre os artistas, e vai estar aberto ao público, a fim de que as pessoas possam conhecer outros artistas e falar sobre arte", anuncia Clayton.

Serviço:

Studio de Artes Clayton Faber

Funcionando das 10h às 22h

Local: Shopping Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos, Belém-PA

No 3º Piso, ao lado da Loja Leitura

e em frente ao Café As Mulatas e à Dayso