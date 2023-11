Dia da Umbanda; De Zeca Pagodinho a Anitta, veja famosos que seguem religiões de matriz africana

Nesta quarta-feira, dia 15 de novembro, é comemorado o Dia Nacional da Umbanda. A data foi oficializada pela Lei nº 12.644, de 16 de maio de 2012, para celebrar o dia de sua criação. Há 115 anos, o Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifestou no jovem Zélio Fernandino de Moraes e o incentivou a dar início a um novo culto, que evoluiu para uma Religião tipicamente brasileira a partir do sincretismo do candomblé, catolicismo, espiritismo e outras crenças indígenas.

Umbanda significa “arte de curar” e, apesar do preconceito e da intolerância religiosa, hoje é seguida por milhões de pessoas ao redor do País, incluindo muitos famosos, que fazem questão de mostrar sua fé. Confira a lista de algumas das celebridades:

1 - Juliana Paes

A atriz Juliana Paes é umbandista desde berço. Sua avó era mãe de santo (líder dos terreiros de umbanda) e ela se considera adepta da religião: “Já tive fases de muitos questionamentos internos. Mas fé não se questiona. Você tem ou não. Quando ela vem, você sente o Espírito Santo", afirmou a atriz em suas redes sociais.

2 - Miguel Falabella

O ator, diretor e cineasta Miguel Falabella segue a umbanda e é simpatizante de outras religiões de matriz africana, como o candomblé. Em mensagem no programa “Vídeo Show”, Miguel afirmou que o País retrocede a cada momento que um "fanático acredita que pode coagir o outro para impôr a sua religião".

3 - Henri Castelli

O ator Henri Castelli já expressou sua religião nas redes sociais sem medo de preconceito. Em 2018, ele compartilhou uma foto com sua mãe de santo, Neide Oyá D'Oxum.: “Um exemplo de simplicidade e humildade! Só amor e caridade!! Que Deus nos abençoe!", escreveu o ator no Instagram.

4 - Antônia Fontenelle

A apresentadora, atriz e influenciadora Antônia Fontenelle é da umbanda. Em suas redes sociais, ela chegou a compartilhar uma foto em que se purifica nas águas de Oxum, com a legenda contra a intolerância: Me purificando nas águas de Oxum. Sem mimimi. Deus está em todos os lugares. Me respeita e terá meu respeito", escreveu Antônia.

5 - Zeca Pagodinho

O sambista, cantor e compositor Zeca Pagodinho é um dos maiores divulgadores da religião no País. Filho de Ogum e devoto de Cosme e Damião (Doum), ele também se inclina para o candomblé. Neto de uma rezadeira e criado em família católica , Zeca frequentemente cita sua fé sincretizada entre as religiões afro-brasileiras e o catolicismo, inclusive em suas composições.

Anitta é da umbanda ou do candomblé?

Há alguns anos, a artista pop internacional Anitta contou a uma revista americana que deixou a Igreja Católica para aderir ao candomblé, religião seguida por seu pai. Segundo ela, a decisão veio após um padre ser expulso da Igreja após prestar homenagem à cultura negra no Dia da Consciência Negra.

Qual a diferença da umbanda para o candomblé?

Apesar de serem duas religiões brasileiras e de matriz africana, a umbanda e o candomblé se diferem bastante em relação a história e teologia. “O candomblé é mais antigo e está muito mais próximo dos ritos africanos, pois é uma junção mais pura e direta dos diversos cultos africanos trazidos pelos negros escravizados. A umbanda mantém uma relação de crença em relação aos orixás, porém diferente da crença candomblecista. Acredita na reencarnação e no carma e cultua entidades, que seriam espíritos mais experientes que guiam as pessoas”, de acordo com o filósofo Francisco Porfírio.