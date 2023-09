Dia de São Cosme e Damião: conheça a tradição religiosa e as orações aos santos

Tradicionalmente, a festa de Dia de São Cosme e Damião ocorre nesta quarta-feira (27). O dia é marcado por diversas programações, tanto na Igreja Católica, quanto nas religiões de Matrizes Africanas. Conhecido também por ser um dia de alegria e fartura, com doces e guloseimas, a data marca o dia de orixá Ibeji, uma entidade criança, onde tradicionalmente são entregues as homenagens e presentes.

Qual a tradição por trás de São Cosme e Damião?

Igreja Católica

São Cosme e Damião são santos padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos e crianças. Os irmãos são cultuados em diferentes crenças no Brasil. Na história, em pleno século 3, os irmãos atuavam como médicos de forma voluntária aos mais necessitados e foram assassinados. Tempos depois, em ofício papado e com milágres registrados, os irmãos foram canonizados e beatificados.

Religiões de matriz africana

A devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso e os santos se tornaram protetores das crianças. Na Umbanda, por exemplo, as divindades Ibeji, são orixás gêmeos filhos de Xangô e Iansã. Nos festejos, apesar de se mostrarem como crianças, os chamados erês - que são os mensageiros dos orixás, têm um grande conhecimento e muita luz para ajudar quem precisa.



Oração de São Cosme e Damião

"São Cosme e São Damião, santos gêmeos, rogai por nós e intercedei junto a Deus em nossas necessidades diárias. Ó São Cosme e São Damião, que dedicais vossas vidas ao cuidado dos enfermos, inspirai-nos a praticar a caridade e o amor ao próximo. Abençoai nossos irmãos doentes, concedendo-lhes conforto e cura física e espiritual. Amém!"



"São Cosme e São Damião, que recebestes de Deus o dom da cura, rogai por todos aqueles que sofrem, aliviando-os o sofrimento. Gloriosos mártires, pedimos vossa intercessão para que possamos viver com saúde e vigor, operando ao Senhor em nossas vidas. Ó Santos Inocentes e Puros, inspira-nos a manter a pureza de coração, vivendo na fé e na devoção a Deus. São Cosme e São Damião, que vossas virtudes e exemplo nos conduziram sempre pelo caminho do bem e da generosidade. Santos irmãos, confiamos em sua poderosa intercessão para alcançar as graças que tanto necessitamos. Ó São Cosme e São Damião, rogai por nossas famílias, protegendo-as de todo mal e mantendo-as unidas no amor. Abençoados protetores, recebamos nossas preces e apresentei-as ao Pai Celestial, para que, pela vossa intercessão, obtivemos graças e contribuições em abundância. Amém."