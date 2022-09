São Cosme e Damião: Mais de 200 crianças receberam bombons no bairro de Canudos, em Belém

Sorrisos fartos e brilhos nos olhos marcaram, na tarde desta terça-feira (27), a distribuição de brinquedos, no bairro de Canudos, em Belém. A festa é em homenagem a São Cosme e Damião, cujo dia é comemorado pelas religiões de matriz africana. Os irmãos eram gêmeos e médicos que atendiam de graça enfermos, inclusive, crianças, para as quais davam doces. Cosme e Damião são protetores das crianças.

Na avenida Gentil Bittencourt, entre as travessas Teófilo Conduru e 2ª de Queluz, a distribuição dos brinquedos começou a partir das 14 horas. Sob o sol, a criançada começou doces e salgados e participou de muitas brincadeiras.

Além de receber os doces, Jorge Samuel, de 13 anos, disse que gostou de brincar de cabo de guerra. Mariana Cristina, de 15 anos, pegou doces e bolo. Ela disse que gosta de ver as outras crianças brincando. E contou que conhece um pouco da história de São Cosme e Damião, lembrando que eles protegem as crianças.

Também disse que a festa desta terça-feira era porque alguém tinha alguma promessa realizada e, por isso, distribuiu bombons para as crianças. Kauany Cristina, 11 anos, pegou muitos bombons e os guardou em uma mochila. “Vou comer tudo”, contou ela, que estava com seus irmãos, mas acrescentou que ia saborear essas guloseimas aos poucos. A todo momento, crianças chegavam para participar das brincadeiras.

A criançada brincou muito e também pegou muitos bombons em comemoração ao dia de São Cosme e Damião (Filipe Bispo / O Liberal)

Um dos pontos altos da brincadeira foi a "hora do pisão"

Um dos pontos altos foi a hora do “pisão”. Do alto da casa, a servidora pública Susan Santiago, 36, e a irmã dela, Natasha Santiago, 24 anos, professora de Artes, que organizaram a brincadeira, jogavam os bombons para as crianças que estavam na rua. Era mais um momento de diversão.

Susan Santiago disse que a distribuição de bombons para a criançada começou no ano passado. E, este ano, foram distribuídos 200 saquinhos de bombons, o dobro de 2021. Mais de 200 crianças foram atendidas. A festa é em agradecimento a Cosme e Damião por uma graça alcançada. A irmã dela, Natasha Santiago fez uma promessa para Cosme e Damião, que são santos médicos, para que Susan recobrasse a sua saúde.

“Foi um período bem conturbado, em que eu fui encaminhada para uma cirurgia bastante invasiva. Minha irmã pediu por essa graça”, disse. Não houve a realização da cirurgia e, com o devido acompanhamento médico, ela deixou de ter os problemas recorrentes que vinham apresentando, como, por exemplo, mal-estar.

É um dia de agradecimento e de alegria

Natasha também recorreu aos dois santos por saber que Susan tem uma entidade criança que a acompanha. “Ela escolheu fazermos na casa onde nós nascemos e crescemos, na baixada da Gentil. É uma festa dedicada às crianças daquela área. Um dia de agradecimento, de alegria, de brincadeiras com essas crianças para a gente poder realizar esse agradecimento”, contou Susan.

No ano passado, a participação das crianças foi muito boa. Os meninos e as meninas gostaram muito das brincadeiras. “As crianças fazem praticamente um roteiro na área e partes vizinhas para receber bombons”, disse. Contou Susan: “Eu tenho muito viva a memória da minha infância, quando havia festas grandes, com brincadeiras, interagimos com as pessoas do bairro, com a vizinhança. Recorremos também a esse processo de fazer com que as crianças tenham um dia que seja de alegria, para elas também terem a oportunidade de brincar na rua, coisa que a gente está perdendo por uma série de fatores”.

As duas irmãs são praticantes de religião de matriz africana. “Somos do Tambor de Tambor de Mina Jeje-Nagô, filhas da Casa de Ogum Megê e Abemanjá, de Mãe Clélia de Ogum, localizada no Sideral”, contou Susan. “Nós traduzimos nessa festa uma quebra de preconceitos. Visamos com essa festa marcar essa presença importante. Que nós estejamos nas ruas, mostrando que a nossa religião existe, que resiste, que estamos sempre buscando o bem. Esses bombons são carregados de boas energias, carregados de axé. A gente os distribui visando exatamente compartilhar isso com as crianças e com quem estiver mais na nossa festa”, contou Susan.

Também houve a distribuição de lanches e de água mineral para as crianças

Para arrecadar os bombons, elas contaram com a ajuda de muitas pessoas. “Há um mês a gente estava fazendo divulgação nas redes sociais para coletar doações, recebemos doações de amigos e de pessoas que não conhecemos. Somos gratas a todos por essa ajuda”, disse. A promessa de Natasha foi de distribuir bombons e brinquedos por cinco anos, porém ela pretende continuar cumprindo por devoção e gratidão a Cosme e Damião.

Também houve a distribuição de lanches, refrigerantes e água mineral para as crianças e a realização de algumas brincadeiras, como corrida do saco, corrida do ovo na colher e quebra-pote. Em média, cerca de 60 pessoas participam da organização da festa. Na Igreja Católica, o Dia de Cosme e Damião é celebrado em 26 de setembro. As religiões de matriz africana comemoram a data em 27 de setembro.