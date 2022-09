Cosme e Damião inspiram ações para crianças em Belém

Em todo o Brasil, o Dia de São Cosme e Damião é comemorado pelas religiões de matriz africana no país em 27 de setembro, e Belém não fica de fora das homenagens aos irmãos gêmeos e médicos que atendiam de graça enfermos, inclusive, crianças, às quais davam doces. Tanto que casas afro-brasileiras e pessoas farão nesta terça a tradicional distribuição de guloseimas e brinquedos para crianças.

As irmãs Natasha, 24 anos, e Susan Santiago, 36 anos, respectivamente professora e servidora pública, da religião Tambor de Mina Jeje Nagô, com terreiro no Sideral, vão distribuir bombons e brinquedos pelo segundo ano consecutivo na área da baixada da avenida Gentil Bittencourt, a partir das 14 horas desta terça.

"Essa distribuição faz parte de uma ação que eu realizo desde 2020, por conta de uma promessa que eu fiz para os santos pedindo pela saúde da minha irmã Susan. Ela estava com problema de saúde, e aí ela ia precisar fazer uma cirurgia que seria muito invasiva, ela ia ficar alguns dias na UTI e precisaria ficar um longo período internada. Por eu saber que ela tem um amigo que a acompanha (uma entidade, criança), que é uma criança, tem muito tempo, tem muita devoção aos santos, eu pedi aos santos médicos que ajudassem auxiliando na cura dela", relata Natasha.

Susan acabou não fazendo a cirurgia, por conta da pandemia que começou na semana da intervenção cirúrgica, com as pessoas tendo de ficar isoladas. A família ouviu outras opiniões médicas, e, então, foi decidido por ela não fazer a cirurgia e não apresentou mais o problema.

"É uma graça imensa ter recobrado a minha saúde, porque foi um período muito difícil, fiquei com as minhas atividades cotidianas totalmente comprometidas, e acabou que na semana que eu ia entrar para fazer a cirurgia foi decretada a pandemia, e daí, com a ajuda também dos santos médicos, acabei não tendo que fazê-la", declara Susan. Para ela, a festa com as crianças é um agradecimento. Susan informa que recebe doações até de que pesssoas que as irmãs não conhecem.

Com amor

Cosme e Damião são protetores das crianças. Susan e Natasha informam que a distribuição dos brinquedos e bombons será na área do canal da avenida Gentil Bittencourt, local da periferia de Belém onde as duas irmãs nasceram e cresceram, no bairro de Canudos, de 14 até as 16 horas. As duas recebem os bombons e brinquedos há cerca de um mês mediante mobilização nas redes sociais. A maioria dos itens provém de doações de amigos. Agora, há o toque particular de Natasha e Susan no selo com a imagem dos santos nas embalagens e nas blusas de ambas as organizadoras do evento que ocorre desde 2021.

A promessa de Natasha foi de distribuir bombons e brinquedos por cinco anos, porém ela pretende continuar cumprindo por devoção e gratidão a Cosme e Damião. Susan destaca que para pessoas de religião de matriz africana estar na rua e compartilhar a devoção com as pessoas ajuda a quebrar certos mitos e a demonstrar a resistência da religiosidade, dé dos seguidores das religiões afro-brasileiras. "A gente não só distribui bombons como procura fazer uma festa que vá criar uma memória afetiva nessas crianças que nós temos, de brincar, de fazer brincadeiras que hoje a gente não vê mais", afirma Natasha, emocionada.

No Guamá

O Terreiro de Mina Dois Irmãos, na passagem Pedreirinha, entre José Bonifácio e Barão de Mamoré, no bairro do Guamá, sediará a distribuição de bombons nesta terça-feira, a partir das 17 horas, como informa Mãe Heloísa de Badé. "Essa festa é realizada há mais de 100 anos e representa a esperança em dias melhores; mães fazem promessa pela saúde dos filhos e familiares", destaca Mãe Heloísa.

Ela explica que no Tambor de Mina Cosme e Damião são ibejis (crianças encantadas). No "Dois Irmãos", serão distribuídos bombons, pirulitos, pipoca e refrigerante.

Na Igreja Católica, o Dia de Cosme e Damião é celebrado em 26 de setembro. Em Belém, a data em geral não é celebrada com ênfase nas igrejas. Os irmãos nasceram no século III d.C., na Arábia Saudita.

Na Cremação

A partir das 18 horas, haverá distribuição de brinquedos, doces e kits de material escolar na sede do Instituto Religioso Umbandista (IRU)/Templo Umbandista dos Tupinambás, na passagem Maria, 53, no bairro da Cremação. "Faremos nosso ritual nesta terça (27), às 18 horas, com a distribuição desses itens, bem como com o ritual litúrgico direcionado a Yory (Vibração que corresponde no sincretismo africano a Ibeji e no catolicismo a Cosme & Damião).

"A religião Umbanda tem como característica o sincretismo com diversas outras religiões de variados segmentos, como as cultuadas na África, na Europa e Ásia. No caso em questão, aludimos no catolicismo o culto originado em Ciro (norte da Síria) aos Santos Irmãos Cosme e Damião (gêmeos e médicos) que converteram-se cristãos e expulsavam com orações as enfermidades principalmente das crianças", ressalta pai Marcelo Machado,do IRU.

"Bem como pelo lado africano louva-se a Ibêje (Erê; Vunji) dependendo da nação e/ou lugar de origem, e que cuidava da saúde das crianças segundo o saudoso João Varella. Mas para nós, umbandistas, essa data nos remete ao grande tripé de sustentação ritualística que tem em uma de suas bases a "Leveza e Inocência" representadas pela "Linha" de Yory(emanação vibratória manipulada pelas crianças em geral). Podendo se manifestar em médiuns como curumins, cuiatãs, erês, neguinhos ou por outras denominações, dependendo do seguimento da cada Templo", completa pai Marcelo.

Uma outra Casa com programação nesta terça é o Terreiro das Três Irmãs, na avenida Fernando Guilhon, 807, no bairro do Jurunas, como informa a publicitária Andressa Santos. A data significa muito mais do que a entrega dos doces para as crianças do bairro do Jurunas, ela demonstra que o diálogo entre diferentes religiões é possível e que o respeito deve estar acima de tudo", destaca Andressa.