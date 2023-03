Modelo brasileira perde milhares de seguidores após compartilhar vídeo de batismo na umbanda

A modelo brasileira Letticia Munniz desabafou mas redes sociais após perder milhares de seguidores por conta da publicação de um vídeo em que está sendo batizada na umbanda.

Letticia, que tem 33 anos, virou influencer digital por romper padrões de beleza e se intitular uma “body activist” (ativista do corpo, em tradução literal). Com quase um milhão de seguidores, a modelo já fez parte da capa da revista Glamour, ao lado da ex-BBB Marcela McGowan e das cantoras Luedji Luna e Majur.

No vídeo publicado no Instagram, Letticia apresenta todo o processo do batismo e recebeu comentários positivos de diversos seguidores: “Sou católica e fiquei emocionada com o seu vídeo. Senti a presença”, escreveu uma internauta. Veja:

Apesar disso, Letticia desabafou nos stories e contou que após a publicação do vídeo, perdeu cerca de cinco mil seguidores. “Postei um vídeo lindo, cheio de amor, paz e fé, do meu batizado na umbanda, e perdi cinco mil seguidores”, contou a modelo. “Inclusive, eu sou da umbanda há 10 anos, mas antes de saber dessa informação eu era uma pessoa boa e agora não sou mais?”, questionou.

Intolerância religiosa no Brasil

A liberdade religiosa é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal do Brasil, sendo a intolerância religiosa a violação desse direito. É dever do Estado garantir a proteção e a segurança de todas as religiões e seus praticantes.

No Brasil, o Código Penal estabelece que é crime impedir ou perturbar o livre exercício de culto religioso, sendo punível com detenção de um mês a um ano, ou multa. Além disso, também é considerado crime vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, sendo punível com detenção de um mês a um ano, ou multa.

Em casos mais graves, como agressões físicas ou homicídios motivados por intolerância religiosa, o Código Penal prevê penas mais severas, que podem chegar a até 30 anos de reclusão.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)