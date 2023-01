Bruno Gagliasso sofre intolerância religiosa após saudar Orixás nas redes sociais

No último sábado (7), Bruno Gagliasso usou seu perfil no Instagram para saudar os Orixás Exú e Oxóssi, do Candomblé e recebeu diversas críticas nos comentários, que deixaram clara a intolerância religiosa de alguns seguidores. Não é a primeira vez que o ator fala sobre o assunto nas redes sociais, além de já ter se declarado candomblecista anteriormente.

VEJA MAIS

Na publicação, Bruno aparece em preto e branco e na legenda escreveu: "Aqui é corpo fechado! #exú #oxóssi Asé #2023". Outras celebridades comentaram no post apoiando o ator. Fabiula Nascimento disse: "Amo exu". O jogador Paulinho, do Atlético Mineiro, escreveu: "Laroyê! Okê Arô!", saudações dos Orixás mencionados.

Além dos comentários de apoio, surgiram também muitos criticando o marido de Giovanna Ewbank. "Jesus Cristo reina", "Respeito sua religião, mas meu fechamento é Jesus Cristo. Nosso único e suficiente salvador", "Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida" e "Corpo fechado com Jesus Cristo" foram alguns dos comentários.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)