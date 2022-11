Giovana Ewbank e Bruno Gagliasso acompanham o desfile de Bless no SPFW; confira

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, no final da noite deste domingo, 20, Dia da Consciência Negra, um vídeo do seu filho mais velho, Bless, desfilando no São Paulo Fashion Week (SPFW). Na passarela com o tio Kevin David, Bless desfilava enquanto os pais Bruno Gagliasso e Giovanna registravam tudo com orgulho.

Bless e Kevin David na passarela do SPFW (Reprodução / Instagram)

Gio escreveu na legenda do vídeo: "Um dia 20 de novembro de muitas emoções! Eu poderia falar sobre dor, mas escolhi falar sobre potência nesse dia da consciência negra. E não tem como falar de potência sem falar dos meus filhos, hoje, especialmente do meu filho Bless, que fez sua estreia nas passarelas junto com o tio @kevindavale, que deu todo o apoio a ele! Sim! FOI LINDO! Meu filho desfilou na São Paulo Fashion Week, meu Deus!!", comentou a artista.

Confira o relato e publicação na íntegra:

