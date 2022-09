Mês da Moda: confira as tendências para 2023

Setembro é o mês da moda e é a oportunidade para falar sobre as tendências e novidades em roupas, cabelos e maquiagem para o ano de 2023 e que já podem ser utilizadas para as produções dos últimos meses do ano e em datas comemorativas como Natal e Reveillon. A partir do que rolou nas passarelas de Nova York e Londres já se pode esperar algumas tendências como alfaiataria monocromática, brilho, detalhes plissados e muito mais.

Na hora de preparar a make vale seguir as dicas das passarelas como o batom vermelho e outras variações do tom, uma pele mais natural e as sombras mais alongadas, puxadas para a têmpora com apenas uma cor e bem marcada.

Priscila Lagos, maquiadora profissional e supervisora de maquiagem na Estação Cosméticos comenta sobre as novidades. Ela conta que os editoriais valorizam o skincare e a pele mais clean e indica alguns produtos para contribuir para esse padrão. “As marcas mais antenadas já estão trazendo produtos de make com ativos de tratamento como ácido hialurônico, vitaminas C, colágeno. Pois entende-se que para uma maquiagem bonita, antes de tudo, a pele deve estar naturalmente bonita e saudável. Sendo assim veremos muito mais a valorização do natural”, explica.

A maquiadora profissional Priscila Lagos conta que a pele clean é uma das tendências de make para 2023 (Divulgação)

Ainda na aposta da pele mais natural, além dos produtos, os cuidados com a rotina fazem a diferença, como lembra a maquiadora. “A principal dica é investir em você. No seu autocuidado. Aquele clichê que a gente sempre fala: beba água, use protetor solar, durma bem e se alimente. É fundamental”.

Na parte dos cosméticos, os batons nas cores vermelho e rosa ganham destaque. Para a maquiadora, a cor rosa pode ser aplicada em sombras para quem gosta de um look mais ousado e para quem prefere um olho mais discreto, a dica é fazer um delineado rosa ou um batom nude rosado ou mesmo um pink bem vibrante.

A Estação Cosméticos está seguindo as tendências e já possui vários produtos para atender o público. "As bases da Niina Secrets, Boca Rosa e Catherine Hill são o maior sucesso entre nossos clientes, pois se adaptam muito bem à pele da paraense que tende a ser mais oleosa por conta do nosso clima quente", indica Priscila.

Paletas coloridas estão entre as novidades e podem ser encontradas nas unidades da Estação Cosméticos. (Divulgação)

As paletas para olhos e face com tons em rosa constroem o look Barbie Girl e a tendência são os blushes cremosos e líquidos, em alta lá fora e que estão disponíveis em diversas cores.

Para os cabelos, a tendência é o penteado Sleek Hair, que consiste em deixar os fios retos e bem próximos ao couro cabeludo e com um aspecto molhado. Para realizar o penteado, você pode usar pomadas ou gel para manter a textura molhada, que podem ser encontrados na Estação Cosméticos. As tranças também estão em alta e podem receber um toque especial com o uso de acessórios como ligas de cabelo, arranjos, grampos com flores e outros detalhes.

A maquiadora Priscila ensina uma make rápida e prática com as novidades para o dia e para a noite. A dica para o look matinal é algo mais leve com protetor solar, base e blush e máscara de cílios para levantar o olho. As sobrancelhas podem ser feitas com henna ou corrigir com produtos como pomadas.

