Intolerância religiosa: estátua de mãe de santo é incendiada em Salvador (BA)

A estátua da famosa mãe de santo Stella de Oxóssi foi incendiada, na madrugada do último domingo (4), em Salvador (BA). A obra foi alvo de vandalismo. Em nota, a prefeitura da cidade classificou o ato como "criminoso".

"Impossível não ficar indignado com o incêndio criminoso na estátua de Mãe Stella de Oxóssi", disse o comunicado divulgado nas redes sociais. "Salvador é uma cidade do respeito e do sincretismo religioso onde não deve existir espaço para intolerância religiosa", completou a nota. O caso está sendo apurado "para que os responsáveis sejam identificados e punidos".

O prefeito da cidade, Bruno Reis, também se manifestou. "Lamentável o incêndio criminoso na estátua de Mãe Stella de Oxóssi, ocorrido nesta madrugada. Não é a primeira vez que esse símbolo passa por uma situação de vandalismo atrelado à intolerância religiosa", escreveu. "Estamos apurando o caso para que os responsáveis sejam identificados e punidos. Já estamos registrando o boletim de ocorrência e determinamos a remoção da estátua para que seja recuperada", contou.

O caso foi registrado na 12ª Delegacia, em Itapuã. A Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) fará a retirada da peça danificada para recuperação.

A peça foi produzida pelo artista plástico Tatti Moreno (1944-2022) e foi entregue em abril de 2019. Mãe Stella de Oxóssi foi uma famosa ialorixá (mãe de santo) que liderou o terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, de candomblé, fundado em 1910, no bairro do Cabula, em Salvador. A sacerdotisa morreu aos 93 anos, em dezembro de 2018. No mesmo ano, a obra foi alvo de vandalismo pela primeira vez. A arte foi pichada e teve uma placa arrancada.