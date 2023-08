Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol e Oz Crias juntos no ‘Criança Esperança'

A bagagem do conhecimento e sua capacidade de empoderar e fortalecer as pessoas será tema de um dos musicais do grande show do ‘Criança Esperança’, que acontece na próxima segunda-feira, dia 7. No palco, o encontro inédito de Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol e Oz Crias também vai destacar a importância da ancestralidade, da cultura e do legado do povo preto com um olhar para um futuro mais diverso.

Péricles já participou de outras edições da campanha e é atração confirmada. Neste ano, o cantor vai se apresentar ao lado de colegas intérpretes de variados estilos musicais. “Lembro dos grandes espetáculos e dos shows de estúdio – tive a honra de participar de alguns – e do quanto o ‘Criança Esperança’ chega longe, ajudando cada vez mais crianças e adolescentes do nosso país”, comenta.

O cantor conta que as expectativas para o show deste ano são as melhores e reforça a importância da campanha para os beneficiados: “Participar do ‘Criança Esperança’ é sempre emocionante, pois com o show chamamos atenção para o que realmente importa: a vida de nossas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e os projetos que têm o poder de mudar essa realidade. Estou muito feliz em fazer parte dessa grande corrente do bem!”, celebra.

Com apresentação de Marcos Mion e Ivete Sangalo, o especial chega a sua 38ª edição reunindo um timaço de artistas em encontros que celebram a diversidade da música brasileira e a união em prol de uma grande causa. Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Leo Santana, Fabio Jr., Dilsinho, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, MC Cabelinho, Sarah Beatriz, Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol são atrações já confirmadas.