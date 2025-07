Belém recebe show que celebra divas da música mundial com Li Martins, ex-Rouge, no elenco

Com um público acumulado de 100 mil pessoas em apresentações por diversas cidades do Brasil, o espetáculo musical “Uma Saudação às Divas" desembarca em Belém nesta quinta-feira (31), às 20h, para única apresentação no Theatro da Paz, localizado no bairro da Campina, no centro da cidade. O show presta homenagem às grandes vozes femininas da música mundial, como Whitney Houston, Aretha Franklin, Mariah Carey, Tina Turner, Shania Twain, Celine Dion e, mais recentemente, Adele, incluída na nova fase da montagem. Os ingressos estão à venda on-line no site da Ticket Fácil. Os portões serão abertos a partir das 19h.

O espetáculo é interpretado por um elenco de cantoras brasileiras, entre elas Li Martins, ex-vocalista do grupo Rouge. Em entrevista ao Grupo Liberal, a artista relembrou que o convite para participar do projeto surgiu entre 2016 e 2017, mas, na época, ela não se sentia pronta para assumir o desafio. Foi somente após a turnê comemorativa de 15 anos do Rouge que Li decidiu aceitar o papel.

“Me apaixonei pelo show, pois sou uma grande fã. Além de ter sido uma das minhas maiores inspirações, Celine foi a primeira DIVA que me mostrou que cantar poderia ser minha profissão um dia”, afirmou.

A adição de Adele à lista de homenageadas é uma das novidades desta turnê. Segundo Li, a cantora britânica representa uma nova geração de intérpretes que abordam temas universais com profundidade. “Adele vem como uma nova geração que faz canções para corações partidos. As músicas dela falam com a gente da mesma forma profunda como as divas de outras gerações”, comentou.

Para Li Martins, participar do espetáculo vai além da interpretação musical. A artista destaca a conexão emocional com o público como um dos pontos altos da produção. “É uma honra poder interpretar canções tão lindas, que podemos notar nos olhos das pessoas o quanto elas se emocionam e se sentem tocadas. Poder ser essa ponte, um instrumento de conexão da música com o coração e a alma dessas pessoas é um presente”, declarou.

Além disso, ela celebra o impacto positivo que o show causa nos espectadores. “É muito gratificante poder continuar tocando o coração das pessoas falando de amor, relembrando sucessos que marcaram a minha vida e de toda essa geração que ama essas divas”, disse a cantora.

O espetáculo conta ainda com banda ao vivo, bailarinos e mais de 50 trocas de figurino, incluindo peças originais utilizadas por grandes divas internacionais, vindas diretamente de Nova York.

Carinho pela capital paraense

Com relação à apresentação em Belém, Li revela uma expectativa especial para o reencontro com o público paraense. “Toda apresentação é única. Cada plateia reage de uma forma, o que nos toca também de maneiras diferentes. E essa troca com o público é o que torna cada apresentação uma experiência ainda mais especial”, afirmou.

Ela finaliza destacando a força do repertório do espetáculo. “Esse show só tem sucessos e músicas que trazem pura emoção em cada palavra, em cada acorde. Nossas passagens por Belém sempre foram experiências muito marcantes. Tenho certeza que dessa vez não será diferente”, disse.

Segundo a organização, após o horário de início informado no ingresso, haverá uma tolerância de 15 minutos para a entrada. Depois desse período, não será mais permitida a entrada do público.

SERVIÇO:

Local: Theatro da Paz – Belém/PA;

Data: 31 de julho;

Horário: 20h (abertura dos portões às 19h);

Duração: 1h45;

Os ingressos estão à venda no site Ticket Fácil.