Artistas paraenses prestam homenagens emocionadas a Preta Gil nas redes sociais

A cantora e apresentadora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20/07), aos 50 anos, vítima de complicações decorrentes de um câncer, foi lembrada com carinho por diversos artistas e admiradores paraenses nas redes sociais. A artista estava nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental desde o agravamento da doença, diagnosticada em janeiro de 2023.

Preta Gil era conhecida não apenas por seu talento musical e presença marcante nos palcos, mas também por sua generosidade, coragem e afeto com aqueles que a cercavam. E essas qualidades foram destacadas em diversas mensagens publicadas por artistas do Pará que conviveram com ela ou se sentiram tocados por sua trajetória.

A cantora Fafá de Belém foi uma das primeiras a se manifestar. Em uma postagem discreta, mas cheia de emoção, compartilhou uma foto de Preta com a legenda: “Siga na Luz, Pretinha. Te amo”.

Já a filha de Fafá, a também artista Mariana Belém, escreveu um texto comovente, recordando a empatia e o acolhimento que recebeu de Preta Gil em um momento difícil de sua vida. “20 de Julho. 15 anos atrás meu irmão partia e hoje quem parte é uma das pessoas que mais me acolheu sem me conhecer tão bem, a Preta. E por que? Porque ela também perdeu um irmão jovem como o meu e me acolheu na mesma dor”, relatou.

Mariana agradeceu pela solidariedade que recebeu da artista. “Tenho certeza de que o Rafa vai te receber com o mesmo amor e acolhimento com o qual você cuidou de mim no luto. Obrigada por tudo. Te amo”, complementou.

Outra homenagem veio da cantora paraense Zaynara, que exaltou o legado humano e artístico deixado por Preta. “Preta era afeto em forma de gente. Um coração imenso, generoso, que abraçava com o olhar e fazia todo mundo se sentir em casa”, escreveu.

Zaynara também destacou o impacto de Preta fora dos palcos. “Ela abriu caminhos, segurou portas, construiu pontes. Fez da arte um lugar de acolhimento, de luta, de beleza. A cultura brasileira perde hoje uma das suas maiores vozes. Mas o que ela plantou fica”, acrescentou no post.

A cantora Gaby Amarantos, que cultivava uma relação próxima com Preta, também prestou uma homenagem emocionada. Em sua mensagem, relembrou os momentos vividos ao lado da artista, tanto na música quanto na vida pessoal.

“Pretinha, minha irmã que Deus me deu… Você sempre dizia isso, e eu sentia que era verdade em cada gesto seu”, escreveu Gaby. “Você é coragem, alegria, afeto, exemplo. Um farol pra tantas de nós. Vai com fé, minha irmã. Você agora é luz livre, ancestral viva, um sinal de fogo que nunca apaga”, concluiu, enviando um abraço à família Gil.

A cantora Gretchen, que se considera paraense de coração e é casada com o saxofonista paraense Esdras de Souza, também usou as redes sociais para homenagear Preta Gil. Em uma publicação com uma foto das duas abraçadas, ela revelou que acompanhava a luta da amiga à distância, em oração. “Ehhh amiga. Que notícia triste. Eu orei por você a cada momento. Eu pedi que você se recuperasse. Não estava presente fisicamente, mas meu coração e pensamento sempre estiveram com você”, escreveu.

Em tom de despedida, ela destacou a alegria e o amor que Preta representava: “Eu sei que o céu está em festa pra te receber. Porque você é o símbolo da alegria e do amor. Fica com Deus agora, sem dor e sem sofrimento. Amo você.”