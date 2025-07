Após 16 anos na Record, Rodrigo Faro assina contrato com a Globo; saiba em qual função

Rodrigo Faro é o novo nome confirmado na Dança dos Famosos 2025. Depois de encerrar contrato com a Record em dezembro de 2024, onde esteve durante 16 anos de carreira, o apresentador assinou contrato com a emissora nesta semana para integrar o elenco da nova temporada do quadro, que estreia em 3 de agosto. O convite foi feito diretamente pelo apresentador do programa, Luciano Huck, que fez questão de ter Faro entre os participantes. A emissora ainda não divulgou oficialmente o elenco do reality de dança.

O novo acordo de Faro marca o retorno dele à emissora, onde fez um dos seus primeiros trabalhos como ator na novela "A Indomada", em 1997, e em seguida “O Cravo e a Rosa” (2000) e “O Profeta” (2006). Nos bastidores, os boatos que correm é que a presença dele já é vista como uma das grandes apostas para garantir audiência e engajamento nas redes sociais.

Na sua despedida da Record, Faro expressou gratidão ao encerrar um ciclo de quase 20 anos na emissora. Agora, ele retorna ao canal onde começou sua carreira artística, desta vez como participante de um dos programas de maior audiência da TV aberta. As informações são do portal LeoDias.