Rafael Portugal apresenta “Tô Só Desabafando” em Belém

Nesta sexta-feira, 1º, Rafael Portugal se apresenta pela primeira vez em Belém. O espetáculo “Tô Só Desabafando” será às 20h, no Teatro Resolve.

O comediante traz ao público situações cômicas repletas de "sacadas" inteligentes e rápidas — uma marca registrada de Portugal. Em um espetáculo leve, divertido e cheio de histórias pessoais, “Tô Só Desabafando” mostra situações inusitadas do cotidiano, bastidores da TV e momentos absurdos de sua vida — tudo contado com seu olhar afiado e estilo inconfundível.

A apresentação é dinâmica e evidencia toda a versatilidade de Rafael Portugal, que transita com naturalidade entre o stand-up clássico, improvisos e esquetes, sempre com sua marca registrada: a espontaneidade.

VEJA MAIS

Rafael é um dos nomes mais carismáticos e populares da comédia brasileira. Ele é conhecido por seus trabalhos no Porta dos Fundos, no programa A Culpa é do Cabral, apresentou o prêmio MTV MIAW 2021 e também o talk show “Portugal Show”, no Multishow. Fez parte do Domingão com Huck e teve participações memoráveis no CAT BBB, da TV Globo. Com forte conexão com o público, o humorista já levou mais de 600 mil pessoas aos teatros de todo o Brasil, consolidando-se como um dos grandes destaques do humor atual.

Além disso, como ator, Rafael Portugal possui uma carreira consolidada no teatro, na internet, na TV e no cinema. Já foi indicado a pelo menos 13 prêmios, vencendo 6 deles. Foi eleito o melhor humorista do ano de 2020 pelo Prêmio F5, promovido pelo site de entretenimento da Folha de S.Paulo, e também recebeu o título de Melhor Ator de Comédia de 2017 pelo Risadaria, um dos maiores festivais de humor do mundo.

Na internet, co-criou e integrou o canal de humor “IXI”, com mais de 1 milhão de inscritos e mais de 30 milhões de visualizações, ao lado de seus cinco amigos e integrantes — entre eles, o ator e humorista Cézar Maracujá. Também participou dos canais Parafernalha e Porta dos Fundos, este último eleito o maior e mais influente canal de humor do mundo em 2016, com mais de 17 milhões de inscritos e mais de 6 bilhões de visualizações.

No cinema, o currículo do ator é extenso. Estreou no filme Contrato Vitalício, do Porta dos Fundos, em junho de 2016, e atuou em outros oito filmes, entre eles: Tô Ryca 2, com Samantha Schmütz; Carcereiros; Medida Provisória; Chorar de Rir, com Leandro Hassum; e protagonizou Juntos e Enrolados, ao lado de Cacau Protásio. Também trabalhou como dublador no filme Festa da Salsicha.

Em séries, protagonizou Borges Importadora e Homens, ambas do Porta dos Fundos. Participou ainda do Especial de Natal para a Netflix, 5x Comédia para a Amazon, e Peçanha Contra o Animal, também para a Amazon.

Ao longo de sua trajetória artística, o comediante ainda dedica parte de seu tempo à música — o que muitos não sabem. Rafael possui diversas composições, incluindo duas de grande sucesso gravadas por grandes artistas: a música “João de Barro”, interpretada por Leandro Leo no DVD de Maria Gadú, e “Sonhando”, por D’Black.

Em abril de 2021, Rafael lançou o projeto RP Feat, com três singles, em parceria com os amigos Vitin, Rapha Lucas e Thierry — todas composições suas, em colaboração com outros compositores. Também participou do último lançamento da Papasessions, compondo e cantando ao lado de Lenon e PK.

Em 2024, lançou mais duas músicas autorais como intérprete: “Ao Te Ver” e “Valeu, Tamo Junto”, ambas disponíveis nas plataformas digitais de música.

Agende-se

Data: hoje, 01

Hora: 20h

Local: Teatro Resolve - Av. Sen. Lemos, 3153 - Sacramenta