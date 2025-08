Samba Batuque e muito brega: veja o que fazer na noite desta sexta (1º) em Belém

A primeira sexta-feira (1º) de agosto chega na capital paraense, oferecendo múltiplas opções para quem quer curtir a noite com música, arte e diversidade. Entre as programações que movimentam Belém hoje, o destaque vai para mais uma edição do Samba Batuque da Feira do Açaí, que começa às 20h no espaço histórico da Feira do Açaí, com entrada gratuita. O evento homenageia as entidades afro-brasileiras Exu e Pombagira, reverenciando a ancestralidade com muito samba de raiz, música de terreiro e energia coletiva.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Simone mostra no Theatro da Paz o canto que encanta o Brasil há mais de 50 anos]]

SAMBA

Realizado desde 2020, o projeto é uma ocupação cultural sem fins lucrativos que propõe democratizar o acesso à arte e à cultura em um dos pontos mais simbólicos de Belém. O cantor e organizador Geraldo Nogueira explica que esta edição marca o terceiro ano da “Batucada dos Guardiões", e que o repertório foi pensado para celebrar as entidades que abrem caminhos e protegem. “Tem muita música de terreiro, muitos pontos que a gente canta para agradecer e invocar nossas espiritualidades”, afirmou ele.

Além da roda de samba anfitriã, Fé no Batuque, a noite contará com a estreia do Coral Matamba - primeiro coro afro do Pará e da região Norte - sob a regência de Bruno Matos, com um repertório de cantos e rezas afro-brasileiras. O grupo Samb’Axé também participa, trazendo performances que unem dança e música, em uma exaltação da herança africana. A abertura da festa fica por conta da DJ Jack Sainha, com um set especial de sambas e afro brasilidades. “É uma honra receber irmãos e irmãs de terreiro, fortalecer suas histórias e celebrar nossa ancestralidade em um espaço público como esse”, diz Geraldo.

ECLÉTICO

O bar Ôvibe, situado no bairro de Nazaré, recebe a primeira edição do projeto “Alquimia”. A proposta reúne diferentes estilos musicais em uma só noite, com shows de Markinho Duran e Mariza Black, que comandam o palco, respectivamente, com muito rock e samba. A entrada é gratuita até às 21h.

BREGA

Para quem busca outro clima musical, o tradicional “Bregaço” da Casa Apoena também começa às 20h, no bairro da Cidade Velha, com ingressos a R$ 15 (antecipado) e R$ 35 (na hora). A programação promete uma noite de pura nostalgia com Nelsinho Rodrigues, Emerson Farias e Banda e o DJ Junior Almeida, que vão colocar o público para dançar ao som de clássicos do brega paraense.

HOMENAGEM

No bairro da Batista Campos, o Studio Pub Belém homenageia os 20 anos do álbum “4”, da banda Los Hermanos, com um show especial da banda Paquetá Los Hermanos Cover. O repertório inclui faixas memoráveis como “Condicional”, “Morena” e “O Vento”, e a noite começa às 20h com discotecagem do DJ Junior Soares. Os ingressos do primeiro lote estão disponíveis por R$ 20.

LATINIDADE

Já na Vila Container, no bairro de Nazaré, o cantor Bruno Benitez comanda o show “Flags Latino”, uma celebração à diversidade sonora da América Latina. No repertório, músicas como Cariñito (Peru), Guantanamera (Cuba) e La Zenaida (Colômbia), além de composições autorais e releituras de autores paraenses. “A proposta é mostrar que, apesar das fronteiras culturais e linguísticas, temos uma alma musical comum na América Latina, e a Amazônia faz parte desse contexto”, diz Bruno.