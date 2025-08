Pinduca anuncia novidade e comanda show animado no último fim de semana do Verão Liberal, em Salinas

O ritmo contagiante de Pinduca tomou conta da Praia do Maçarico, em Salinas, na noite desta sexta-feira (1º), durante as comemorações do último final de semana do Verão Liberal 2025, realizado pela Rádio Liberal. Ícone da música paraense, o artista prometeu agitar o público com os grandes sucessos de sua carreira e ainda aproveitou o show para anunciar uma novidade: “Aguardem o que vem por aí”, declarou, ao revelar o lançamento do “Show Misto Internacional do Pinduca”.

“É um grande show que vamos apresentar aqui na Praia do Maçarico”, disse o cantor, pouco antes de subir ao palco e comandar uma apresentação marcada pela energia, carisma e forte conexão com o público.