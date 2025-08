Márcia Sensitiva responde perguntas de paraenses e faz previsões para Remo e Paysandu; confira

A sensitiva, numeróloga, astróloga e médium Márcia Sensitiva esteve nesta sexta-feira (01/08) na Redação Integrada de O Liberal, em Belém, onde respondeu perguntas enviadas por seguidores paraenses sobre temas como gravidez, vida financeira, encostos espirituais e, claro, o futuro dos clubes do Remo e Paysandu.

Márcia está na capital paraense para realizar a palestra "Acorda Pra Vida!", marcada para este sábado (02/08), às 20h, no Teatro Resolve, no bairro da Sacramenta. Durante a visita, ela atendeu com bom humor e sinceridade os questionamentos enviados por seguidores nas redes sociais. Confira as previsões e orientações espirituais:

💬 "Chegou a hora de engravidarmos?"

Pergunta de Bárbara Magalhães

Resposta:

Vocês vão engravidar esse ano, sim! Ela tá numa hora espetacular da vida dela! Em um ano 13, um ano de comunicação... Alexandre, você tá no ano pra ganhar muito dinheiro e no ano que vem mais ainda. E esse neném vem esse ano ainda, é só fazer né?!

💬 "Cadê a sorte na minha vida financeira?"

Pergunta de Oséias Teixeira

Resposta:

A vida financeira tá precária esse ano, tá precário mesmo. Você tá no ano quatro, você tá preso entre quatro paredes, tá? É um ano muito difícil, que você precisa fazer duas coisas pra ganhar o mesmo dinheiro. Então você tá enjaulado! Sai pra vida. O que tá errado não é nada espiritual, é mental. O ano é ruim. Agora, o ano que vem: uma grande mudança, bastante dinheiro. Corre, homem!

💬 "Por que toda quinta-feira eu tenho dor de cabeça?"

Pergunta de Adriana de Jesus

Resposta:

Cheia de encosto! A mulher é lotada, porque ela é muito mediúnica. Adriana, ou você trabalha a mediunidade ou você vai morrer com dor de cabeça. Você tem um santo, que é São Lázaro, e você é muito médium. Se você for na palestra amanhã, você vai ver o meu ectoplasma. Coitado do defunto, ele nem te quer mal, mas ele precisa comer ectoplasma! Você vai fazer 60 dias do Ritual Azul, tem no meu site. Mas não adianta só isso, tem que ir atrás da espiritualidade.

💬 "Vou passar em medicina?"

Pergunta de Eduarda da Silva

Resposta:

Outra cheia de encosto! Coisa, médium, se você é filha de São Lázaro... São Lázaro faz cura, o que que você veio fazer na vida? Trabalhar com médica! Só que ela estuda e não fixa, ela tem problemas... Uma dica pra você: começa a estudar no horário que você é sagrada. Ah, de madrugada? Vai estudar de madrugada, filha, tá? Você vai prestar mais quatro vezes pra entrar numa. Pronto. Tá bom. Faça um jejum pra você ver se passa antes.

Previsão para o Clube do Remo e Paysandu

Márcia também falou sobre o momento dos dois maiores clubes do Pará. Atualmente, o Remo é o 5º colocado da Série B, com 30 pontos. Já o Paysandu ocupa a 17ª posição, com 20 pontos, na zona de rebaixamento.

Sobre o Remo, ela comentou: “Eu vejo o Remo bem, mas não vejo chegar em primeiro lugar. Tipo, segundo lugar, terceiro... Eu não tô vendo o Remo em primeiro.”

E foi direta ao avaliar o desempenho dos atletas. “O Remo precisa de muito, muito, muito mais tesão dos jogadores, presta atenção! Se eles tiverem força de vontade, eles são capazes de ir pra 1ª divisão. Mas tem que ter um técnico, né?”, disse ela, sem saber que António Oliveira é o atual treinador. “Tomara que o técnico seja legal. Ele precisa ser mais rigoroso, desculpa.”

Já sobre o Paysandu, a médium foi mais otimista. “Agora, o Paysandu não cai. Ô gente, injeta dinheiro no clube, porque eu não tô vendo que ele cai. Juro que eu não vejo cair! Será que vai cair? Se cair, caiu, paciência. Mas eu não vejo! É muito difícil”, disse Márcia. “Não sei por que eu gostei tanto desse time [Paysandu]... Dá dó, né?”, completou.

Assista a entrevista completa: